Dusty Robotics automatise le tracé des plans sur les bâtiments en construction

Dusty Robotics lève 45 millions de dollars afin de poursuivre le développement de ses robots destinés au secteur du BTP. Une levée de fonds en série B pour la start-up qui affirme vouloir éliminer les erreurs de construction grâce à ses solutions robotiques. Ce tour de table a été mené auprès Scale Venture Partners, Baseline Ventures, Canaan Partners, Root Ventures, NextGen Venture Partners, et Cantos.



Une solution déjà utilisée

Avec sa solution FieldPrinter la start-up fondée en 2018 assure éliminer l'un des irritants les plus commun dans la construction : les dessins incorrects réalisés à la craie sur les bâtiments en construction. Ce processus est automatisé avec FieldPrinter : le robot dessine lui-même les plans des étages sur les chantiers en les traçants sur le sol en taille réel. Avec cette solution de bout-en-bout, qui combine hardware et software, Dusty Robotics assure réduire et le coût de construction tout en éliminant les erreurs d'un tâche chronophage réalisée habituellement à la main.



FieldPrinter détecte et évite automatiquement les obstacles, l'impression d'un QR Code permet d'accéder instantanément aux documents de construction et il est possible de suivre en temps réel l'état d'avancement. A terme Dusty Robotics entend fournir les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment. Plusieurs dizaines d'entrepreneurs utilisent la solution FieldPrinter sur des chantiers aux Etats-Unis. Durant le premier trimestre 2022, ses petits robots ont réalisé des plans de construction sur 2,3 millions de m².

Des embauches à venir

"Avec si peu d'automatisation dans l'industrie, il n'est pas étonnant que 85% des projets se terminent au-delà du budget, contribuant directement à la crise du logement, affirme Tessa Lau, fondateur et CEO de Dusty, dans un communiqué. Nos solutions robotisées automatisent les flux de travail manuels de la construction, augmentant la productivité dans l'ensemble de l'industrie tout en créant de meilleures conditions de travail pour les artisans qualifiés."



Avec cet apport financier, Dusty Robotics veut embaucher, élargir sa gamme de produits et accélérer sa production. Veut déployer ses produits sur tous les sites de construction aux Etats-Unis.