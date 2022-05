Dyson affirme ses ambitions dans la robotique

Connu pour ses aspirateurs, son sèche-cheveux ou ses sèche-mains, Dyson confirme avoir des ambitions plus larges dans la robotique. A l'occasion d'une conférence sur la robotique et l'automatisation (International Conference on Robotics and Automation) qui se tient à Philadelphie, l'entreprise a fait un appel pour recruter des spécialistes de la robotique. Dyson a également diffusé ce 25 mai 2022 une vidéo laissant apercevoir plusieurs prototypes de robots.



Une main au bout d'un bras articulé

Dyson souhaite mettre au point un appareil autonome capable d'effectuer des tâches ménagères et d'autres actions. Dans la vidéo il est notamment possible d'apercevoir une main robotisée. Fixée au bout d'un bras robotisé, qui ressemblent à ceux couramment utilisés en entreprise (comme ceux de Kuka ou d'ABB), elle peut saisir délicatement un objet non uniforme comme une peluche. Dyson laisse également entre-apercevoir un robot capable de cartographier un fauteuil en 3D afin de le nettoyer au mieux.





Un des prototypes dévoilé par Dyson peut aspirer un fauteuil.



Les ambitions de Dyson ne concernent donc plus uniquement les aspirateurs. L'entreprise d'origine britannique, qui a déplacé son siège social à Singapour, voit beaucoup plus grand. Elle mène des recherches sur la manipulation, l'apprentissage des robots ou encore la perception visuelle. Son idée est de parvenir à déployer des robots dans un environnement domestique qui puissent cartographier l'environnement, comprendre la structure familiale et comment sont organisées les tâches ménagères.





Un autre peut saisir de la vaisselle.

Dyson recrute 250 ingénieurs

L'entreprise assure mener la plus importante campagne de recrutement de son histoire et avoir déjà embauché 2000 personnes au cours de l'année écoulée, dont 50% sont des ingénieurs, des scientifiques et des développeurs. Dyson cherche encore 250 ingénieurs en robotique, et 700 au cours des 5 prochaines années, spécialisés dans la vision par ordinateur, le machine learning, les capteurs ou la mécatronique.



La R&D de Dyson est située Hullavington Airfield, dans le Wiltshire (Royaume-Uni). Dyson a aménagé un ancien hangar à avion pour recevoir ses nouvelles équipes. A sa tête de sa division : Jake Dyson. Une partie des effectifs sera également affectée à Singapour.