E-commerce : Amazon, chevalier blanc de la lutte contre les faux avis

La grande majorité des acheteurs sur Internet se réfèrent aux avis déposés sur les sites marchands. Sur le premier d'entre eux – Amazon – en 2022, 125 millions de clients ont publié près de 1,5 milliard d’avis et de notes. En fin d'année dernière, le Béhémoth de l'e-commerce avait accéléré la lutte contre les faux avis en dégainant une première plainte au pénal en Italie, contre un courtier en faux avis.



A fin mai 2023, Amazon indique que 94 actions en justice ont été engagées en tout contre des acteurs facilitant la diffusion de faux avis dans le monde, notamment aux États-Unis, en Chine et en Europe. Les actions entreprises ont abouti à la fermeture de plusieurs courtiers, notamment Matronex et Climbazon.



Plus de 200 millions de faux avis présumés ont été bloqués dans ses boutiques en 2022, grâce à une combinaison de moyens allant du machine learning pour détecter les risques (analyse des relations d’un compte avec d’autres comptes, activité de connexion, historique des avis laissés, comportement inhabituel…) à l'emploi d'enquêteurs spécialisés.

Amazon réclame des actions communes

Sur le Vieux Continent, Amazon explique collaborer avec les associations de consommateurs afin d’identifier les acteurs les plus importants et les assigner en justice. "C’est un combat que nous ne pourrons pas gagner seuls. Ce n’est que par des partenariats avec d’autres acteurs, dans les secteurs privés et publics, qu’il sera véritablement possible de faire cesser les agissements des courtiers de faux avis, de s’attaquer au problème à la source et d’assurer la fiabilité des avis clients dans l’ensemble du secteur", explique l'entreprise.



Le message d'Amazon consiste donc aujourd'hui à se présenter comme le héraut de la lutte contre les faux avis. L'entreprise suggère plusieurs idées, comme des protocoles de signalement communs qui pourraient aider à transmettre des informations sur les techniques employées par les fraudeurs, plus de répression contre les courtiers en faux avis dans les pays qui y consacrent peu de moyens, et des procédures de signalement plus efficaces et plus rapides sur les réseaux sociaux, qui sont souvent utilisés pour solliciter les faux avis dans des groupes dédiés en échange d'argent ou de cadeaux. Amazon précise avoir ainsi signalé 23 000 groupes facilitant la rédaction de faux avis en 2022. Les coopérations pourraient aussi passer par des actions en justice communes.