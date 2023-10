E-commerce : Fnac Darty et Ceva Logistics veulent créer un géant de la logistique

Fnac Darty et Ceva Logistics, une filiale du groupe CMA CGM, ont annoncé le 4 octobre avoir signé un accord en vue de créer une joint-venture, détenue à 50/50, dédiée à la logistique et au SaaS marketplace. "Weavenn", nom donné à cette entreprise commune, devrait être opérationnelle dès 2024, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Créer une solution de fulfillment

Les deux entreprises veulent allier leurs forces. Le premier dispose d'un réseau de 987 magasins ainsi que des sites internet visités par 24 millions de personnes chaque mois. Le second est spécialisé dans la logistique de tierce partie avec un réseau couvrant plus de 170 pays. Ensemble, "nous pourrions créer une solution de fulfillment (l'ensemble du processus de gestion des commandes, ndlr) bénéficiant des meilleures solutions technologiques et capables d'accompagner la croissance du marché en satisfaisant aux exigences d'efficacité, d'accessibilité, de transparence et de visibilité des vendeurs e-commerce", a déclaré Mathieu Friedberg, PDG de CEVA Logistics.



En pratique, Weavenn proposa "une offre unique" combinant la gestion des marketplaces, les ventes directes aux consommateurs et la livraison omnicanale. Les vendeurs de Fnac Darty pourraient ainsi bénéficier de la puissance de frappe de CEVA Logistics qui propose une plateforme de fulfillment baptisée Shipwire. "Avec plus d'un milliard de lignes de commandes en 2022, l'e-commerce est devenu un élément central de notre activité logistique", a indiqué le PDG de la filiale de CMA CGM.

Un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros d'ici 5 ans

Les entreprises disent s'adresser à un marché évalué à environ 80 milliards d'euros et dont la croissance est estimée à plus de 10% par an (Global e-commerce Logistics 2023). D'ici 5 ans, elles visent un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros avec une marge opérationnelle à deux chiffres.