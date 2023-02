E-commerce : la croissance soutenue par les services en 2022

En 2022, les Français ont dépensé 146,9 milliards d'euros sur les sites d'e-commerce. Cela correspond à une croissance de 13,8% du chiffre d'affaires du secteur sur un an, selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad), et à une part de 12,5% du commerce de détail. Cette hausse est liée à l'inflation et à la hausse du panier moyen, tirée par la croissance des services (+36%).

Baisse des ventes de produits, hausse des services

En effet, les ventes de produits sont en recul de 7%, et le nombre de transactions ne suffit pas expliquer la croissance de près de 14% puisqu'il est en hausse de 6,5% à 2,3 milliards. Le ralentissement des ventes de produits, particulièrement visible au premier semestre, est lié à un effet de base post-covid.

Dans le détail, si on compare les chiffres d'affaires par rapport à 2019, avant les confinements, les ventes de produits de grande consommation ont notamment progressé de 56%. Les ventes sur les marketplaces sont en léger recul par rapport à l'année précédente (-1,6%), mais en croissance de 30% par rapport à 2019.

Augmentation du panier moyen

En moyenne, les consommateurs ont dépensé 65 euros par commande, en hausse de 6,9% par rapport à 2021. La progression des ventes dans le secteur des transports, du tourisme et des loisirs explique ce résultat. Le voyage-tourisme, notamment, a progressé de 55% par rapport à 2021.

Les cyberacheteurs ont dépensé en moyenne 3515 euros sur Internet en 2022, et ont passé plus d'une commande par semaine. Des chiffres qui devraient continuer à augmenter, dans la mesure où les jeunes commandent davantage sur internet que leurs aînés. Les 12-15 ans réalisent plus de la moitié de leurs achats habituels sur internet, contre 29,5% pour l’ensemble de la population, selon un sondage Odoxa réalisé pour la Fevad.

Quant au nombre de site e-commerce, il continue d'augmenter, avec plus de 10 000 nouveaux sites marchands créés en un an (+5%). Les plus visités sont toujours Amazon, Leboncoin et Vinted.