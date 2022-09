E-commerce : le site de vente de vin Les Grappes lève 4 millions d'euros

Le site de commerce en ligne Les Grappes, spécialisé dans la vente de vin en direct des producteurs, annonce ce jeudi 22 septembre une levée de fonds de 4 millions d'euros auprès de Demeter IM et de ses investisseurs historiques.



La plateforme vend aux particuliers et aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, en France et à l'étranger. Créée en 2014, elle se démarque par son approche fondée sur les circuits courts, et la mise en avant de vins bio, nature et en biodynamie. Les Grappes référence 1200 vignerons, pour lesquels elle prend en charge la logistique. Le site leur permet également de faire la promotion de leurs activités oenotouristiques. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021, en croissance de 40%.



tripler le chiffre d'affaires en quatre ans

Ce tour de table va lui permettre de recruter 15 personnes dans les 18 prochains mois. L'objectif est d'accélérer son développement à l'étranger, après l'ouverture de l'Italie à l'export en 2021. Elle a également monté un bureau à Milan. L'autre axe de développement est constitué des vendeurs professionnels. Les Grappes a ouvert son activité hôtels-restaurants en 2018, et s'adresse également aux revendeurs et importateurs depuis 2020.



"Cette levée de fonds nous permet de rester indépendant dans un contexte de forte consolidation de notre secteur et doit nous permettre d’atteindre notre ambition, devenir LE réflexe des vignerons indépendants pour distribuer leur vins, et de tripler notre activité dans les quatre prochaines années", déclare le fondateur et CEO du site, Loïc Tanguy, dans un communiqué. Les Grappes compte 35 collaborateurs basés à Paris et Milan.