E-commerce : les marketplaces françaises créent leur lobby

Back Market, eBay, Etsy, ManoMano et Rakuten ont annoncé le 6 octobre la création de l'Alliance française des places de marché, une association qui se veut le porte-voix du secteur "au moment où de nouvelles obligations réglementaires deviennent applicables". C'est ManoMano, la place de marché spécialisée dans le bricolage, qui occupera la présidence tournante du nouveau lobby pour les six premiers mois.



"L’Alliance française des places de marché entend partager son expertise sectorielle, représenter le secteur dans le débat public et faire connaître les spécificités de ce segment du e-commerce aux acteurs institutionnels", précise un communiqué. "La création de l’Alliance va nous permettre de participer plus efficacement au débat public, comme partenaire des pouvoirs publics et de l’écosystème", précise Sébastien Duplan, directeur des affaires publiques de ManoMano.



nouveau règlement européen

L'association a l'intention de peser en particulier dans l'application en France des nouveaux textes européens : Digital Services Act, et Règlement relatif à la sécurité générale des produits au niveau européen.



Le règlement relatif à la sécurité générale des produits va faire évoluer les règles applicables aux places de marché en ligne, qui dépendaient d'une directive de 2001. Celles-ci seront soumises à davantage d'obligations concernant les produits qui transitent par leurs plateformes. Elles seront notamment tenues de désigner un responsable des produits vendus, qui jouera le rôle de point de contact unique chargé de la sécurité des produits, comme il existe par exemple un délégué à la protection des données personnelles.



Les places de marché sont devenues incontournables dans l'e-commerce au fil des ans. Tous les plus gros sites en France ont désormais leur place de marché, à l'instar d'Amazon. Les cinq membres fondateurs de l'Alliance, eux, sont des pure players, puisqu'aucun ne vend de produits en son nom. Parmi ces derniers figurent deux licornes françaises, Back Market et ManoMano.