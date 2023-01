E-Picking innove avec une consigne automatisée pour les colis XXL

A l’heure où la question de la livraison du dernier kilomètre est de plus en plus prégnante, E-Picking entend apporter une réponse aux différentes problématiques que connaissent les filières du transport et de la logistique. La jeune société brestoise a développé une solution automatisée de consignes se différenciant par sa capacité par rapport aux offres existantes.

Des consignes pour les colis de plus de 30 kg

"On cible uniquement les dépôts et retraits de colis volumineux, c’est-à-dire ceux de plus de 30 kilos ou ceux dont les formats sont hors gabarit. Notre système permet de les retirer de manière automatisée et sécurisée 24h/24h", détaille Pauline Chossec qui a fondé E-Picking fin 2019. Chaque consigne se structure autour de huit espaces de 3m2. "Cela représente environ 7m3, soit l’équivalent de deux palettes Europe. Les consignes peuvent s’installer en extérieur ou sous un sas sécurisé."

E-Picking a lancé la commercialisation de sa solution courant 2022, après avoir validé le concept technique et le modèle économique avec des transporteurs et des distributeurs entre 2020 et 2021. La start-up cible principalement les transporteurs et logisticiens.

Une solution pour la logistique urbaine

"Une trentaine de consignes sont aujourd’hui opérationnelles en Ile-de-France et dans l’Ouest", précise Pauline Chossec. Filiale comme E-Picking du groupe familial brestois Finab, Bretagne Box a ainsi équipé ses 10 implantations où elle déploie des sites de stockage sous la franchise Selfstock. "La consigne est un service différenciant. Elle permet de réduire le taux d’échec des livraisons et le coût inhérent, surtout sur des colis de cette taille."

Pour E-Picking, c’est aussi une solution aux contraintes imposées par les nouvelles réglementations des collectivités liées à la logistique urbaine. "Nos consignes sont aussi utilisées comme des espaces de stockage tampons pour massifier les flux et optimiser les livraisons du dernier kilomètre". D’autres cas d’usages ont été identifiés, comme dans le BTP afin de mettre à disposition du matériel de manière sécurisée sur des chantiers de longue durée.