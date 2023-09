E-santé : Le groupe PSIH et la start-up Collective Thinking fusionnent pour créer Ospi

Le groupe PSIH et l'entreprise Collective Thinking annoncent ce 26 septembre leur fusion au sein d'une même entité dénommée "Ospi". Jean-Baptiste Angeloglou, CEO du groupe PSIH, devient le président-directeur général d'Ospi et Vincent Susplugas, CEO de Collective Thinking, devient son directeur général adjoint. Ensemble, ils ambitionnent de devenir "un acteur majeur des données hospitalières et de l'intelligence artificielle en santé".

Des activités complémentaires

Les activités des deux entreprises sont complémentaires, expliquent Jean-Baptiste Angeloglou et Vincent Susplugas à L'Usine Digitale. "Le groupe PSIH propose des solutions pour aider l'hôpital dans l'exploitation de sa donnée, principalement structurée, détaille le CEO. On compte 22 000 clients." Avec le rachat d'IDS en septembre 2019, l'entreprise propose un service d'hébergement de données de santé reposant sur "deux data centers en propre et le troisième géré avec Jaguar Network". "C'est donc une solution souveraine", juge Jean-Baptiste Angeloglou.



De son côté, l'entreprise Collective Thinking est "spécialisée dans l'intelligence artificielle dans l'analyse des données de vie réelle", explique Vincent Susplugas. Il s'agit de "toutes les données produites en cours d'hospitalisation : les comptes-rendus hospitaliers, opératoires, d'imagerie, les données de biologie ainsi que les prescriptions".



Elle a développé "une plateforme, composée d'une dizaine d'intelligence artificielle qui permettent une compréhension clinique des patients en une centaine de millisecondes à quelques secondes pour les plus compliqués". Ces informations permettent ensuite de faire de la recherche clinique, du codage médical et d'améliorer la qualité et le parcours de soin des patients. Cette plateforme est actuellement utilisée dans près de 110 établissements de santé publics et privés en France, en Suisse et en Allemagne.

Un portefeuille de 1000 hôpitaux

En fusionnant, les entreprises possèdent désormais un portefeuille client de 1000 hôpitaux publics et privés en France, dont 25 CHU, 13 centres de lutte contre le cancer et 108 groupements hospitaliers de territoire. Elles emploient environ 100 salariés partagés entre Paris et Lyon. Ospi génère près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une présence en France, en Allemagne, en Suisse et au Canada.