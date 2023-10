E-santé : le Montpelliérain Wefight à la recherche d’un repreneur

Le temps compte pour Wefight, développeur des chatbots Vik accompagnant les patients atteints de cancers et de maladies chroniques et leurs proches, : elle a été placée en redressement judiciaire le 2 octobre par le tribunal de commerce de Montpellier. Fondée début 2017, la start-up a désormais un mois pour trouver un repreneur...



"Nous mettons tout en œuvre pour cela", affirme en fin de semaine dernière le président Benoît Brouard, cofondateur en 2017 avec Pierre Nectoux. Wefight, qui avait levé 10 millions d'euros en septembre 2021 (auprès de Digital Health Ventures, Impact Partners, Badge, Investir&+) pour financer un développement international "très ambitieux", avait pris pied à Berlin et New York.

Une nouvelle levée de fonds était nécessaire en 2023

Mais selon Benoît Brouard, une nouvelle levée de fonds était nécessaire en 2023 pour soutenir ce développement, opération qui n'a pu être réalisée. Wefight a engagé un plan de forte réduction des dépenses "pour passer d’une trajectoire d'une structure en hyper-croissance à une structure rentable".



La start-up e-santé avait publié pour 2022 un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4,5 millions d'euros, mais assorti d'une perte de 3,5 millions d'euros. Benoît Brouard argumente sur le modèle économique : "Nous avons généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d’affaires cumulé. Nous avons une quinzaine de clients grands comptes." Pour s’ajuster aux nouvelles conditions, l’effectif de la start-up, monté jusqu'à environ 70 salariés, est déjà retombé à une quarantaine actuellement, une vingtaine au siège à Montpellier et une vingtaine à Paris.

Une quinzaine de chatbots déployés

Pour aider les personnes malades dans la gestion du quotidien des soins, Wefight a déjà déployé une quinzaine d’applications conversationnelles gratuites, les "compagnons" Vik. Ces chatbots sont liés aux cancers du sein, de la prostate, du poumon, mais aussi à la dépression, l'asthme, le psoriasis…. Selon Benoît Brouard, l’activité est maintenue. À noter que la start-up montpelliéraine a été lauréate de la neuvième vague du Concours d’innovation I-Nov dans le cadre de "France 2030", annoncée en janvier 2023.



Elle a obtenu une subvention de 1,117 million d'euros pour le projet de recherche "IA Vik", au coût affiché à 2,5 millions d'euros sur la période 2022-2025. L'enjeu est de passer d’une solution informative à une solution prédictive, en faisant appel au machine learning, afin de détecter des signes cliniques ou des associations de signes cliniques pertinents pour améliorer le suivi dématérialisé de patients atteints de cancers, par la prévention à distance des risques de complications et rechutes.