Easilys passe dans le giron de l’espagnol Mapal

Soutenu par son nouvel actionnaire le fonds américain Providence Strategic Growth, le groupe espagnol Mapal multiplie les acquisitions sur le secteur des éditeurs de logiciels pour les marchés de la restauration. Depuis décembre 2019, Mapal a racheté Flow Hospitality Training en Grande-Bretagne, Cloud Reputation aux USA et GetCompliant en Suède, début 2021.



Le groupe poursuit sa stratégie de consolidation avec Easilys, dernière acquisition en date. Basée à La-Roche-Sur Yon en Vendée, la société édite une solution de gestion dédiée aux chaînes et groupes de restaurants en restauration collective et commerciale. Ce rachat permet à Mapal de renforcer sa suite d’applications dédiées aux back-offices dans la restauration par une brique supplémentaire.



Un back-office complet

"Nos solutions sont réellement complémentaires. Mapal est davantage spécialisé sur des fonctionnalités permettant de gérer la partie RH, les plannings mais aussi d’analyser les ventes alors qu’Easilys se concentre sur les aspects liés aux coûts des matières. Le regroupement de ces applications nous permet d’être la première entreprise à proposer un back office complet dédié à la restauration", explicite Emmanuel Grelaud, co-fondateur d’Easilys en 2014 avec ses frères Olivier et David.



Les fonctionnalités apportées par Easilys à ce nouvel ensemble permettent aux professionnels de la restauration multisites de gérer leurs approvisionnements, la production, leur inventaire, de suivre les appels d’offres ou encore les équipements. En partenariat avec des équipementiers, la PME a lancé, il y a quelques mois, une table de tri des biodéchets directement connectée à son logiciel. L’analyse des données permet d’optimiser les pertes liées au gaspillage alimentaire, et accroître, in fine la rentabilité des établissements.



Des marchés complémentaires

Au-delà des fonctionnalités, les complémentarités entre les deux structures sont aussi commerciales. Easilys est aujourd’hui utilisé par 5 000 établissements en France et dans quelques pays en Europe. L’entreprise compte, en portefeuille, des groupes comme Big Mamma, Vapiano, Pokawa mais aussi Sodexo et 2 000 écoles publiques. "Nous sommes plutôt tournés vers la restauration collective alors que Mapal est très présent sur le marché de la restauration commerciale et des fast foods." Actif dans 54 pays et auprès de 45 000 établissements, la suite logicielle de Mapal est déployée chez des acteurs comme KFC, Burger King, Five Guys ou Pizza Hut.



La branche française de Mapal

Si Mapal était déjà présent sur le marché français, le groupe espagnol (260 salariés) entend s’appuyer sur Easilys pour y renforcer ses parts de marchés dans l’Hexagone. "Easilys est désormais la branche française de Mapal. Nous pourrons proposer l’ensemble de la solution unifiée à nos clients. C’est aussi pour nous une piste de croissance à travers l'Europe et l'Amérique latine", indique Emmanuel Grelaud qui reste aux commandes de la structure vendéenne.



Après avoir enregistré une progression de 160 % en 2019, la société a, au vu du contexte, stabilisé son chiffre d’affaires à 5 millions d'euros en 2020. Pour 2021, Emmanuel Grelaud se projetait, avant l’intégration dans le groupe Mapal, sur 7 millions d'euros. Les effectifs d’Easilys, de 95 salariés, devraient être amenés à croitre renforcés par les moyens apportés par Mapal et son actionnaire PSG.