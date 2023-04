EasyMile opère deux navettes autonomes de niveau 4 dans le Center Parcs de Terhills

À partir du 21 avril 2023, les navettes autonomes du fournisseur français EasyMile, qui roulent depuis l’année dernière au sein du Center Parcs de Terhills en Belgique, passent au niveau 4 de la conduite autonome.

Supervision à distance

Le service a commencé à transporter des passagers (visiteurs et personnel) sur le site touristique aux 1 million de visiteurs par an en novembre 2022, via deux navettes sans conducteur.

Depuis, ces dernières relient les différentes attractions, hébergements et points de restauration du site sur une boucle de 4,5 kilomètres et circulent 8 heures par jour, partageant la voie avec des cyclistes et des piétons. Temps d'attente à chacun des cinq arrêts : dix minutes maximum selon la société. Chacune peut accueillir douze passagers et est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Si elles roulaient initialement avec un agent de sécurité à bord, ce dernier disparaît à partir de maintenant, remplacé par la supervision à distance d’un opérateur situé dans un centre de contrôle.

Un projet validé par des experts indépendants

"Nous avons nommé une équipe indépendante d'experts en sécurité qui a examiné la technologie et les processus ainsi que l'environnement dans lequel les navettes sont déployées. L'équipe a officiellement confirmé que le système de transport était suffisamment performant pour fonctionner en toute sécurité sans opérateur à bord" a expliqué Tim De Ceunynck, chef de projet mobilité chez LRM, la société d'investissement à l'origine du projet Terhills, dans le communiqué.

En France, les navettes de la start-up toulousaine roulent déjà à ce niveau d’autonomie au sein de plusieurs sites privés et à l’Oncopole de Toulouse, qui se situe sur des routes publiques accessibles aux autres usagers de la route. Elle supervisera également deux navettes autonomes sans opérateur à bord sur le site du Centre National de Tir Sportif à Châteauroux pendant les Jeux olympiques de 2024.

Une première en Belgique

Mais en Belgique, l’entreprise assure que c’est une première. "Nous démontrons que les navettes autonomes sont non seulement capables de manœuvrer et de naviguer seules dans des scénarios complexes, mais qu'elles sont aussi commercialement viables", se targue Benoit Perrin, directeur général d'EasyMile, dans le communiqué. La viabilité des entreprises développant des véhicules autonomes est en effet fortement remise en cause ces derniers temps. Le redressement judiciaire de Navya et l’annonce, cette semaine, de sa reprise par Gaussin, en est une belle illustration.