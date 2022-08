eBay rachète une place de marché de cartes à collectionner pour 295 millions de dollars

eBay, dont la catégorie cartes à collectionner connaît une croissance plus rapide que la croissance moyenne de sa place de marché, a annoncé le 22 août l'acquisition de TCGplayer, une place de marché spécialisée dans les cartes Pokemon, Yu-Gi-Oh!, Magic, etc., pour 295 millions de dollars. Cette opération, soumise à l'approbation du régulateur, devrait aboutir au premier trimestre 2023 et apporter à eBay des "capacités omnicanales stratégiques", déclare l'entreprise.



TCGplayer, qui continuera d'opérer son site e-commerce indépendamment, développe aussi des solutions de gestion des stocks et des machines pour trier les cartes, et propose des services d'authentification. Elle emploie 600 personnes et compte plusieurs dizaines de milliers de revendeurs.



s'imposer comme un incontournable des cartes de collection

Ses activités complèteront la gamme de services offerts par eBay, qui a lancé en juin 2022 eBay vault, un entrepôt sécurisé de 31 000 m² spécialement conçu pour le stockage à température contrôlée des cartes de collection. Toutes les cartes qui y sont stockées bénéficient d'une assurance et d'une garantie d'authenticité. Au premier semestre 2021, eBay a enregistré 2 millions de dollars de transactions sur cette catégorie de produits.



eBay a noué des partenariats pour délivrer des certificats d'authenticité pour les cartes à collectionner, y compris celles qui ne transitent pas par son entrepôt. L'entreprise en délivrait déjà pour d'autres produits, comme les baskets ou les accessoires de luxe.



Déterminée à devenir un acteur incontournable sur le marché des collections en tout genre, eBay a racheté la plateforme de NFT KnownOrigin en juin dernier. Pour son premier événement de live shopping, en juin, la plateforme avait par ailleurs choisi de présenter des cartes de sport à collectionner.