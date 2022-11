Echo et Alexa : un échec rétroactif pour Amazon ?

Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, pourrait être l'histoire d'un échec. Malgré sa domination pendant des années du marché des assistants intégrés aux appareils connectés, le service ne rapporte que très peu d'argent à l'entreprise... Et lui en coûte beaucoup.



Business Insider rapporte le 19 novembre que la division en charge de son développement (ainsi que des enceintes et autres objets connectés) est dans la tourmente, confirmant de précédentes informations faisant état d'importants licenciements à venir chez Amazon, qui la toucheraient particulièrement.

Un gouffre financier

Celle-ci fait partie de la business unit "Worldwide Digital" d'Amazon, qui regroupe aussi d'autres services comme Prime Video. Elle aurait accusé 3 milliards de dollars de pertes opérationnelles au premier trimestre 2022, d'après les informations de Business Insider, et celles-ci seraient essentiellement liées aux appareils connectés et à Alexa. Ce serait le plus grand poids financier d'Amazon à l'heure actuel, et représenterait plus du double des pertes de l'activité liée aux magasins physiques et à la vente de produits frais.



Alexa a en parallèle perdu des parts de marché face aux assistants de Google et d'Apple, avantagés par leur présence native sur les smartphones, et se trouve désormais sur la troisième marche du podium. Les initiatives auprès des développeurs et entreprises partenaires, comme Amazon Skills (pour créer ses propres commandes), seraient également en perte de vitesse.

Des enceintes vendues à prix coûtant

Il faut dire qu'Amazon a pu rapidement s'imposer sur le marché des assistants vocaux dans les années 2010 car il vendait ses enceintes connectées à prix coûtant, ne générant pas de revenus dessus. La stratégie était d'encourager les consommateurs à acheter plus de produits sur Amazon directement par la voix... Or ce cas d'usage n'a jamais vraiment pris. D'après les données consultées par BI, les utilisateurs utilisent surtout Alexa pour choisir quoi écouter ou se renseigner sur les prévisions météo, mais rarement pour autre chose.



Ce n'est pas vraiment une surprise, l'achat de biens par la voix n'étant pas particulièrement plus rapide ou simple qu'avec un ordinateur ou smartphone. Résultat, cette division qui comporterait plus de 10 000 personnes depuis 2018, perd de l'argent depuis des années. Le New York Times rapportait 5 milliards de dollars de perte annuelle en 2018. Pour 2022, Business Insider rapporte le chiffre de 10 milliards de dollars.



Un temps le projet favori de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, il l'aurait délaissé en faveur d'Astro, son robot domestique. Surtout, l'entreprise se concentre désormais sur son activité liée aux services de santé, considérée comme le nouveau projet "star" en interne.