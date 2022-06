EcoVadis, Anywr, HappyVore… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

EcoVadis a levé 478 M€

Secteur : Environnement

Solution à destination des entreprises d’évaluation des performances environnementales et sociales de leurs fournisseurs.

Investisseurs : Astorg, General Atlantic, GIC, Princeville Capital



Anywr a levé 80 M€

Secteur : RH, Education

Plateforme de recrutement de talents et d’intégration.

Investisseurs : Naxicap Partners, Eurazeo



HappyVore a levé 35 M€

Secteur : Restauration & Agro-Alimentaire

Producteur de substituts de viande à base de protéines végétales.

Investisseurs : Invus, business angels



Masteos a levé 30 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Solution d’investissements locatifs.

Investisseurs : DST Global, Daphni, business angels



SiPearl a levé 15 M€

Secteur : Télécommunication

Conception et production de microprocesseurs.

Investisseur : Conseil Européen de l’Innovation



Metafore a levé 15 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Spécialiste de l’évènementiel pour les entreprises.

Investisseurs : Founders Future, Aglaé Ventures, Fimalac, business angels



BlaBlaCar a levé 14,4 M€

Secteur : Transport

Plateforme de covoiturage.

Investisseur : IFC



Pixmania a levé 11 M€

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Site de distribution d’équipements informatiques.

Investisseurs : MACSF, Groupe Duval, NJJ Capital, business angels



Cryptio a levé 9,6 M€

Secteur : Finance, Assurance

Infrastructure de back office pour les entreprises spécialisées dans les actifs numériques.

Investisseurs : Point Nine, Alven, BlueYard Capital, CoinShares, Protocol Labs, Kima Ventures, SGH Capital, business angels



Rlty a levé 4 M€

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Solution de conception d’événements virtuels dans le métavers.

Investisseurs : Kima Ventures, Blue Wire Capital, Monoceros Venture, business angels



Monkey Factory a levé 3 M€

Secteur : Transport

Solutions numériques pour les mobilités intelligentes.

Investisseurs : EDF, Banque des Territoires



Just a levé 3 M€

Secteur : Finance, Assurance

Solution de paiement en ligne.

Investisseurs : Otium Capital, business angels



Weefin a levé 2 M€

Secteur : Finance, Assurance

Plateforme d’investissement socialement responsable.

Investisseurs : Asterion, Investir&+



Caravel a levé 1,1 M€

Secteur : Finance, Assurance

Complémentaire retraite en ligne à destination des indépendants.

Investisseurs : Audacia, business angels



Intradys a levé 1 M€

Secteur : Beauté, Santé

Solution de communication en réalité augmentée pour la radiologie interventionnelle.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.