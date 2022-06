EcoVadis lève 500 millions de dollars pour mesurer la performance RSE des entreprises

La start-up française EcoVadis décroche le statut de licorne avec sa levée de fonds de 500 millions de dollars. Celle qui développe une plateforme de notation RSE a annoncé cette levée de fonds le 14 juin 2022. Le tour de table a été mené par le fonds européen Astorg et BeyondNetZero (General Atlantic) avec la participation de GIC Private Limited et Princeville Capital. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2022, après l'obtention des autorisations réglementaires.



La transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2022, après l'obtention des autorisations réglementaires. Le montant de cette levée montre l'intérêt soulevé par les sujets RSE et l'amélioration des pratiques en la matière. La pépite française a levé un total de 725 millions de dollars depuis sa création.



Mutualisation des performances RSE

"Cet investissement confirme la pertinence de notre modèle consistant à s’assurer de la qualité et de la durabilité des chaînes d'approvisionnements mondiales, et ce, malgré les pandémies, les difficultés géopolitiques ou financières", se félicitent les cofondateurs et co-PDG Frédéric Trinel et Pierre François Thaler. La start-up qui s'est lancée en 2007 à Paris développe une plateforme d'évaluation et de mutualisation des performances RSE notamment utilisée pour évaluer sa chaîne d'approvisionnement.



La méthode d'évaluation mise au point par EcoVadis constitue le pilier de la production des notations et fiches d'évaluation. "Elle permet d'évaluer la qualité de l’intégration de la RSE dans le système de management d'une entreprise à travers ses politiques, les actions mises en place et les résultats", explique EcoVadis. Cette notation est ensuite vérifiée par une équipe d'experts et partagée afin de bénéficier à tous. A la clé, la licorne promet l'amélioration des pratiques environnementales, sociales et éthiques des chaînes d'approvisionnement.

95 000 entreprises clientes

La licorne assure que sa plateforme est adaptée à plus de 200 catégories industrielles sur la base de 21 indicateurs internationaux allant de la prévention du travail forcé aux émissions de CO2. Gestion des émissions carbone, capital-investissement, prêts liés à la RSE, financement de la chaîne d'approvisionnement, risque et résilience des tiers, etc. la plateforme conçue par EcoVadis permet aux entreprises d'évaluer de nombreux sujets sous le prisme du RSE.



Entreprise privée, collectivité, institut public et institutions financières peuvent s'appuyer sur sa plateforme. Forte de près de 1300 salariés, EcoVadis revendique plus de 95 000 entreprises clientes à travers le monde comme AXA, Auchan, L'Oréal, Sanofi et Unilever. Grâce à cette levée de fonds, EcoVadis entend poursuivre le développement de ses outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. La pépite ajoute vouloir accélérer son internationalisation et réaliser des acquisitions stratégiques.