EDF fait appel à Quandela… L'actu du quantique en France cette semaine

La start-up française Quandela et le leader français de l’énergie EDF viennent de signer un contrat de partenariat dont l’objectif est d’étudier les apports du calcul photonique dans les simulations numériques portant sur la déformation des barrages hydroélectriques. Le recours à cette technologie de rupture pourrait permettre d'accroître le niveau de précision des simulations, d’accélérer les calculs ou encore d’en diminuer la consommation énergétique. A plus long terme, l’ambition est de généraliser les modèles de simulations à d’autres types d’applications industrielles et d’étendre le calcul photonique au Machine Learning utilisé notamment dans la prévision de consommation.