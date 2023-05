EDF passe à l'amélioration de sa plateforme de données open source lancée il y a deux ans

EDF, premier producteur d’énergie en France, a lancé il y a deux ans "opendata.edf.fr", un portail électronique donnant un accès gratuit et en licence libre à certains jeux de données du groupe. Pour ce faire, il a fait appel à l'entreprise parisienne Opendatasoft (ODS), créée il y a plus de dix ans, qui s’est spécialisée dans la démocratisation de l’ouverture des données dans les organisations et les entreprises.

Volume clients, exploitation, émissions de CO2

Jean-Christophe Michel, product manager de la plateforme open data d’EDF, assure que "le groupe a souhaité rendre ses données accessibles dans une volonté de transparence". La plateforme SaaS d’open data développée pour EDF stocke, diffuse et analyse les données que l’entreprise a bien voulu rendre publiquement accessibles : volume de clients, situation de ses usines de production, capacités de ces dernières, date de création... Elle partage également leurs émissions de CO2, les litres d’eau consommés et la quantité de déchets radioactifs induits par ses centrales.

Indisponibilité des usines

"Nous essayons de remonter sur des historiques profonds, sur plusieurs dizaines d’années, voire sur 50 ou 100 ans lorsque l’on a les éléments", précise Jean-Christophe Michel.



Le portail comprend par ailleurs les indisponibilités des moyens de production en temps réel, c’est d’ailleurs la partie des données la plus téléchargée du portail selon l’entreprise. Elle permet à n’importe qui de savoir quand une centrale va être arrêtée, pourquoi et quand est-ce qu’elle doit redémarrer.



Les comptes consolidés de l’entreprise y sont également accessibles, tout comme certaines ressources RH (diverses filiales du groupe et effectifs de chacune).

Consultants, médias, étudiants et chercheurs

La plateforme propose un moteur de recherche par mots clefs et plusieurs outils de data visualisation. Les utilisateurs peuvent utiliser et télécharger les données sans contrepartie. "On demande juste à être cités", précise Jean-Christophe Michel. "Les consommateurs de la plateforme sont à 90% externes à l’entreprise. Il s’agit d’entreprises, de consultants spécialisés dans l’énergie, de médias, d’étudiants, de chercheurs et de thésards. Les 10% restants sont des salariés d’EDF", explique-t-il.

S’adapter aux usages et demandes des consommateurs

Les deux entreprises travaillent actuellement à rendre le portail plus ergonomique. Elles planchent sur le design, mais aussi sur le fond. "On est entré dans la phase où l’on cherche à comprendre ce que cherchent à faire et à savoir les utilisateurs du portail. On communique avec eux, ils nous font des demandes complémentaires et on fait évoluer la plateforme en fonction", explique Chloé Taleux, chef de projet chez ODS pour la plateforme open data EDF.



"Comme on s’est rendu compte que les consommateurs des données EDF étaient situées sur tous les continents, on pourra aussi, si EDF le souhaite, partager les données dans d’autres langues que le français et l'anglais", ajoute-t-elle.