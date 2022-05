Edge computing : Google Cloud rachète MobiledgeX

Après Mandiant et Siemplify dans le domaine de la cybersécurité, au tour de MobiledgeX de passer dans le giron de Google Cloud, qui ajoute cette fois-ci une brique d'edge computing à ses solutions. Google a annoncé son intention de faire passer le code de l'entreprise américaine fondée en 2018 en open source.



Lancée par Deutsche Telekom qui était actionnaire à 100% jusqu'en 2020, MobiledgeX fournissait ses solutions logicielles aux opérateurs télécom. La start-up travaillait avec plus d'une vingtaine d'opérateurs, dont Orange, BT, Deutsche Teleckom bien sûr, et Telefonica. En 2020, MobiledgeX avait réalisé une levée de fonds qui avait fait entrer au capital VMware, Samsung et SK Telekom.



Google avait prévenu qu'il investirait massivement

La start-up était active sur le sujet de l'interopérabilité des plateformes, ce qui peut intéresser Google, qui a lancé la Data Cloud Alliance début avril, pour œuvrer en faveur de l'interopérabilité et de la portabilité des données entre les différents environnements d'entreprise.



Dans le domaine de l'edge computing, Google a notamment signé un partenariat stratégique avec Orange, ainsi qu'avec AT&T, en 2020.



Lors de la présentation de ses derniers résultats annuels, Google a indiqué qu'il allait investir de façon agressive dans le cloud, une activité qui n'est toujours pas rentable pour le groupe. Au premier trimestre 2022, Google Cloud a enregistré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars, en croissance de 44% sur un an, et une perte opérationnelle de 931 millions de dollars.