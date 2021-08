EHang poursuit les essais de son drone de lutte contre les incendies

Le drone pompier d'EHang a passé avec succès l'examen technique auprès des autorités chinoises. L'entreprise, spécialisée dans les drones et taxis volants, développe un appareil conçu spécifiquement pour aider à lutter contre les incendies, l'EH216F, qui a montré publiquement de quoi il était capable début août.



52 tests pour une certification

En l'espace de 10 mois, l'autorité chinoise a réalisé 52 tests pour évaluer diverses fonctionnalités comme le contrôle en vol, la précision du vol stationnaire et des retours, les vols à haute et basse altitude, la compatibilité électromagnétique, la résistance au vent, l'adaptabilité aux hautes et basses températures, la résistance aux vibrations et aux chocs, la résistance à la chaleur rayonnante et à la fumée.



Ce drone EH216F a officiellement été lancé en juillet 2020. Il est conçu pour lutter contre les incendies en milieu urbain en complément des moyens déjà mis en œuvre. Il a prouvé son utilité lors de scénarios de lutte aérienne contre les incendies ou le sauvetage d'urgence réalisé par Ehang. Grâce à cette certification des autorités chinoises, l'entreprise espère pouvoir commercialiser par la suite son appareil et poursuivre les demandes de certifications dans d'autres pays.







Une démonstration publique

Début août, EHang a d'ailleurs réalisé un exercice reproduisant un scénario d'incendie sur un chantier de construction (voir la vidéo ci-dessus). Plusieurs appareils développés par EHang sont dépêchés sur les lieux à la suite de la réception de l'appel d'urgence. Les différents drones et aéronefs ont réalisé plusieurs tâches : détection de l'incendie, diffusion d'images, largage de matériel de lutte contre les incendies, cassage d'une fenêtre en hauteur, extinction d'un incendie, sauvetage des personnes piégées, etc.



Fin juillet, EHang a également annoncé avoir débuté les opérations dans sa nouvelle usine de production située à Yunfu, en Chine. Les opérations sur ce nouveau site de production de 24 000 m² ont débuté fin juin et lui permettront de passer à l'échelle supérieure. Ce site est équipé du matériel nécessaire pour réaliser tout le processus de production : de la fabrication des composants à l'assemblage des appareils. Il comprend également un centre de recherche et de formation.