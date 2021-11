Einride déploie ses camions autonomes aux Etats-Unis

Einride lance son service aux Etats-Unis. La start-up suédoise, connue pour ses pods de livraison autonomes et électriques, a annoncé le 3 novembre 2021 débuter ses opérations aux Etats-Unis. Ses premiers clients sont GE Appliances, Bridgestone et bientôt Oatly.



7 camions autonomes et électriques

Le partenariat d'Einride avec GEA implique le déploiement de sept camions autonomes et électriques qui fonctionneront sur le campus de l'entreprise à Louisville dans le Kentucky, ainsi que dans d'autres endroits au Tennessee et en Géorgie, détaille TechCrunch.



La collaboration Bridgestone est davantage un partenariat technologique visant à co-créer des solutions de mobilité durable pour les véhicules électrifiés et autonomes de classe 8. Concrètement, Einride va pouvoir collecter des données liées à la sécurité et à l'efficacité grâce aux pneus intelligents Bridgestone. Ce dernier pourra intégrer ses technologies de mobilité avancées dans les plateformes d'Einride. "Einride fournira des camions électriques connectés et des services numériques dans le cadre d'un contrat d'abonnement à Bridgestone pour son réseau logistique d'expédition aux Etats-Unis, dans le but d'électrifier la majorité des besoins de transport terrestre de Bridgestone d'ici 2025", a commenté un porte-parole d'Einride auprès de TechCrunch.



Deux nouveaux pods autonomes

Einride a profité de cette annonce pour dévoiler de nouveaux produits dont un pod de livraison autonome spécifiquement conçu pour le marché américain. La version américaine de l'Einride Pod embarque la même technologie de conduite autonome de niveau 4 SAE que celle embarquées dans les véhicules opérant sur le marché européen "mais sera mieux adaptée aux routes et aux conditions des Etats-Unis". Le Flatbed Pod, quant à lui, est un véhicule modulaire conçu pour répondre à tout type de besoins d'expédition, y compris le transport de conteneurs afin de faciliter la transition entre le fret maritime et routier.





Le nouveau pod de livraison autonome, Flatbed Pod.



La start-up fondée en 2016 a également présenté un nouveau système d'exploitation intelligent pour le mouvement de fret : Einride Saga. Grâce à Saga, les expéditeurs pourront accéder à une feuille de route pour une électrification et une automatisation compétitives (application Evolve), commander et suivre les expéditions (Book), superviser les itinéraires et les affectations (Orchestrate) et visualiser les données et obtenir des informations (Explore).





Création de 2000 emplois

La start-up s'engage également à créer au moins 2000 emplois au cours de 5 années d'opérations aux Etats-Unis. La prolifération des transports électriques et autonomes crée des emplois tout au long de la chaîne logistique, explique Einride, de l'installation et de la maintenance des infrastructures électriques à la construction des réseaux 5G, tout en créant de nouveaux types d'emplois tels que le rôle d'opérateur de pod à distance.



Ce travail implique la surveillance et le contrôle de plusieurs Pods en temps réel par une seule personne à partir d'un emplacement central. Einride a d'ailleurs embauché un premier chauffeur de camion à distance.