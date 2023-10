EIT Health Catapult fait décoller les start-ups européennes de la santé

En juin dernier, neuf start-ups françaises du secteur médical présentaient leur projet devant un jury d’experts et d’investisseurs, dans le cadre du EIT Health Catapult. Trois d’entre elles ont finalement été sélectionnées parmi les jeunes entreprises les plus prometteuses dans les domaines de la BioTech et de la HealthTech, pour intégrer la prochaine phase du programme européen.

L’EIT Health Catapult, qui s’appuie sur un large réseau d’experts et d’entreprises, remet chaque année un prix d’un montant de 30 000 € aux startups remportant la compétition. Mais cette belle récompense est loin d’être le seul bénéfice du concours : l’accompagnement personnalisé à 360°, dont bénéficie chaque participant, est lui aussi particulièrement utile et apprécié.

Au fil des mois, les entrepreneurs sont amenés à rencontrer des mentors, des experts et des investisseurs, experts dans leurs domaines respectifs. Ils travailleront à leurs côtés et bénéficieront de leurs conseils avisés plusieurs mois. Une expérience « riche et gratifiante qui leur permettra d’accélérer leur développement sur le marché national comme à l’international », certifie Alison Munro, fondatrice et CEO de Alison Munro Corporate Language (AMCL), Catapult Pitch Trainer.

Convaincre les investisseurs et définir un business plan adapté

Plusieurs thématiques sont abordées durant le programme, comme l’élaboration du pitch. Savoir présenter son projet de façon claire et attrayante est essentiel pour convaincre les investisseurs… ou s’adresser aux médias. Or il peut être « très difficile de construire un narratif adapté », souligne Anna Badurska, European Programme Lead d’EIT Health Catapult. « Parfois sûrs d’eux en arrivant, les participants sont poussés à déconstruire leur discours afin de le perfectionner », rapporte-t-elle. Les équipes « donnent le meilleur d'elles-mêmes, poussées par un niveau exceptionnel de soutien tout au long du processus », relève à ce sujet Steven Dodsworth, CEO de DVH-NET et mentor du programme.

L’accompagnement porte également sur des aspects juridiques et financiers. S’il s’adresse à des start-ups ayant déjà obtenu au moins 500 000 € de financements ou de revenus, l’objectif reste de les faire passer au niveau supérieur. Cela implique de construire un business plan particulièrement solide : les entrepreneurs pourront compter pour les aider à définir leurs orientations et stratégies sur des experts, ainsi que sur les 450 investisseurs que compte le réseau EIT Health Catapult.

Intégrer un écosystème

L’atout phare d’EIT Health Catapult reste en effet le vaste réseau auquel les startups auront accès, puisque, comme le rappelle Anna Badurska, « développer une solution médicale se fait à l’échelle d’un écosystème ».

Plus de 3500 professionnels de la santé, venant d’entreprises leaders de leurs secteurs, sont impliqués. Le programme suscite des rencontres à l’international, qui contribuent à la maturation des projets. Cette aventure a par exemple permis à Rouzet Agaiby, directrice associée de Eg technology Ltd et mentor du programme, de « travailler plus étroitement avec certains de ces étonnants innovateurs et de les aider à concrétiser leur projet. »

L’accompagnement offert par ces mentors permet globalement aux start-ups de tisser avec eux des liens privilégiés, pouvant se transformer en collaborations de long terme. Christof Paparella, directeur associé d’Ablevia Biotech, qui a pu bénéficier de ce programme, se souvient : « Parmi une large sélection de mentors de très haut niveau, nous avons pu choisir un expert extrêmement adapté à nos besoins en matière de technologie et de développement d'entreprise. Notre mentor nous a aidés à élaborer notre dossier de présentation et à mieux cibler le type d'investisseur qui nous conviendrait le mieux. »

Certains partenaires proposent aussi leurs propres récompenses dans le cadre de la compétition, comme l’opportunité d’implémenter un projet pilote au sein d’un groupe hospitalier.

EIT Health Catapult procure enfin une importante visibilité aux projets accompagnés. Une plateforme en ligne à destination des investisseurs donne accès aux présentations de projets. Ceux-ci y bénéficient de la réputation du programme, reconnu pour la qualité de sa sélection et de son accompagnement, ce qui facilite les levées de fonds. « Après avoir remporté la compétition, plusieurs fonds d’investissement ont pris contact avec moi », nous raconte Pau Rodriguez, l’un des lauréats de 2020, CEO de Methinks.

En sept ans, EIT Health Catapult a accompagné pas moins de 272 start-ups. Cette année, à l’issue de la demi-finale, les projets sélectionnés par le jury seront présentés devant plus de 2500 participants lors de l’évènement Bits & Pretzels, qui aura lieu en juin à Munich. En 2022, Immunyx, Time is Brain et deepeye avaient été distinguées, respectivement en BioTech et HealthTech.

Découvrez en détails les 30 start-ups du programme 2023/2024

Contenu proposé par EIT Health France