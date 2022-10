EKnos, une bibliothèque de livres numériques par abonnement pour les études supérieures

"Les étudiants travaillent tard le soir, souvent quand les librairies et les bibliothèques sont fermées", expliquent Sébastien Laroche et Josquin Benezet, les fondateurs d’eKnos. Cette plateforme de livres numériques réunit des ouvrages spécifiques aux études supérieures pour les étudiants et les enseignants. Dans une société passée de la possession à l’utilisation, eKnos a suivi l’exemple des plateformes par abonnement pour les films et séries ou pour la musique.



Un besoin très spécifique

"Les livres avaient peu d’offres en dehors du divertissement alors que pendant les études, il y a un besoin conséquent mais éphémère." Pour y répondre, eKnos a imaginé un catalogue qui recense, pour l’heure, 1 800 ouvrages des éditions Ellipses. Les étudiants peuvent y trouver des ouvrages orientés sur les concours postbac et administratifs, les prépas commerciales et scientifiques, mais aussi sur une diversité de matières allant des mathématiques à l’informatique en passant par le droit ou l’économie. Les langues, l’histoire, la géographie, la philosophie, la physique n’ont pas été oubliées, répondant en ce sens aussi aux enseignants.



"Pour éviter la redondance sur un même sujet, pour trouver le bon ouvrage, nous avons un moteur de filtre à facettes qui va proposer une sélection de quatre ou cinq livres pertinents." En fonction de ses spécificités, de son parcours, l’abonné, au mois, au semestre ou à l’année, bénéficie d’une première sélection d’environ 400 ouvrages par cursus. "L’abonnement est segmenté par cursus d’apprentissage."

Une solution complémentaire aux bibliothèques

Convaincus que les bibliothèques ont des horaires d’ouverture qui ne correspondent pas toujours au rythme des étudiants, les deux fondateurs pointent une autre difficulté. "Une bibliothèque a un nombre d’ouvrages limités sur un même sujet donc ils ne sont pas empruntables à l’infini." Avec sa liseuse, eKnos permet également aux lecteurs d’avoir le contenu en streaming avec la possibilité d’annoter, surligner mais aussi rechercher par mot-clé. Disponible hors ligne, la plateforme peut s’utiliser dans les transports.



"Chacun peut aussi constituer sa bibliothèque pour ne pas toujours rechercher l’ouvrage dont il a besoin." Lancée en juillet 2021, la plateforme eKnos se fixe l’objectif d’atteindre quelques milliers d’utilisateurs d’ici la fin de l’année universitaire 2022 – 2023. Pour y parvenir, les deux fondateurs rencontrent à la fois d’autres maisons d’édition mais aussi des écoles, des classes prépa ou encore des organismes d’étudiants.