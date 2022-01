Electric Sheep Robotics lève 21,5 millions de dollars pour autonomiser les tondeuses à gazon

Electric Sheep Robotics, start-up qui ambitionne de rendre autonome n'importe quelle tondeuse à gazon, lève 21,5 millions de dollars. Une levée de fonds en série A annoncée le 25 janvier 2022 et menée par Tiger Global. Ont également contribué : Foundation Capital, Signia Venture Partners, Ariel Cohen (TripActions), Travis Deyle (Cobalt Robotics), Sahil Lavingia (Gumroad), et Reinforced Ventures. Electric Sheep Robotics a levé un total de 25,7 millions de dollars depuis sa création.



Commercialisation par abonnement

La start-up a été fondée en 2019 par Nag Murty, Jarrett Herold et Gunjit Singh. Elle développe un robot baptisé Dexter qui doit rendre autonome n'importe quelle tondeuse à gazon existante, à essence ou électrique. Concrètement Dexter se fixe aux tondeuses à gazon et nécessite une formation minimale afin de tondre de manière autonome tout type d'herbe. Il suffit de montrer à Dexter ce qu'il faut faire une fois, puis le robot répète ces actions de manière autonome. Dexter est équipé de Lidar, caméras, GPS et capteurs à ultrasons. Le logiciel embarqué peut être mis à jour à distance.



Tous les robots sont surveillés pendant leur utilisation. Ils sont dotés d'un système de sécurité pour détecter toute violation du périmètre dans lequel il opère, même lorsque les conditions sont défavorables. A l'occasion de sa levée de fonds, Electric Sheep Robotics annonce la disponibilité de son robot Dexter. Celui-ci est commercialisé sous la forme d'un abonnement, auprès de paysagistes notamment. Electric Sheep qui parle d'un modèle Robots-as-a-Service (RaaS), assure avoir déjà noué des contrats avec une trentaine de clients à travers les Etats-Unis et que son robot intéresse beaucoup de personnes.





Aux Etats-Unis, "20 milliards de dollars sont alloués chaque année à la seule tonte de la pelouse", assure Naganand Murty, CEO of Electric Sheep. Avec son robot Dexter, Electric Sheep entend répondre aux pénuries de main-d'œuvre critiques dans les secteurs de l'aménagement paysager, des installations et de la gestion immobilière. Il semble aussi plus simple de commercialiser ce type de technologie, coûteuse à développer, sous la forme d'un abonnement auprès de professionnels.



iRobot, qui est connu pour son célèbre aspirateur autonome Roomba, planchait sur robot tondeuse à gazon autonome baptisé Terra. Mais en raison de la crise sanitaire iRobot a réduit ses effectifs et décidé de suspendre la commercialisation de Terra.