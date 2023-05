Elon Musk nomme l'ancienne directrice de la pub de NBCUniversal à la tête de Twitter

Elon Musk avait promis en décembre de céder son poste de directeur général de Twitter. C’est désormais chose faite. Vendredi 12 mai, le milliardaire a nommé Linda Yaccarino, l’ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, à la tête du réseau social à l’oiseau bleu. La date de sa prise de fonction n'est pas précisée mais cette dernière a déjà mis à jour son profil LinkedIn.

La nouvelle patronne de Twitter “va se concentrer principalement sur les opérations commerciales”, explique Elon Musk. Sa mission sera ainsi de rassurer les grands annonceurs, avec lesquels elle a noué des liens depuis plus de dix ans. Ces derniers mois, beaucoup de marques ont en effet choisi de suspendre leurs dépenses publicitaires sur la plateforme, en raison notamment du desserrement de la politique de modération. Le chiffre d’affaires de Twitter accuse ainsi une chute supérieure à 40%.

L’arrivée de Linda Yaccarino ne doit cependant pas être considérée comme un passage de témoin. Dans les faits, Elon Musk, qui va s’occuper “du design du produit et des nouvelles technologies”, devrait rester le véritable patron de Twitter. Celui qui décide des grandes évolutions et de la stratégie de monétisation du réseau social. Et aussi celui qui peut licencier la nouvelle directrice générale à tout moment.

Débat sur la modération ?

Ce rapport de force pourrait rapidement se cristalliser autour de la politique de modération. En avril, lors d'un entretien organisé dans le cadre d'une conférence, Linda Yaccarino avait suggéré à Elon Musk d'en faire plus dans le domaine. Interrogé sur Twitter à propos de cet échange, le milliardaire a rappelé vendredi qu'il était "inflexible sur la protection de la liberté d'expression, même si cela signifie perdre de l'argent".

Cette nomination montre, par ailleurs, que la publicité reste primordiale pour Twitter, bien plus que ne l'aimerait Elon Musk. Le patron de Tesla rêve de substituer des recettes publicitaires par des revenus d'abonnements. À terme, espère-t-il, ces derniers représenteront la moitié du chiffre d'affaires.

Mais les débuts sont timides. Selon les estimations du chercheur Travis Brown, l'offre Blue, désormais indispensable pour obtenir le badge bleu, ne comptait que 620 000 abonnés fin avril. Cela représente un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de dollars. L'offre réservée aux entreprises, proposée à partir de 1000 dollars par mois, est boudée par de nombreux groupes. Tout comme les offres permettant aux développeurs d'accéder aux API pour concevoir des applications connectées à Twitter.