Elyn lève 2,5 millions d'euros pour son module de paiement et de retours "essayer avant d'acheter"

En magasin, l'avantage est de pouvoir essayer un vêtement avant de l'acheter. En ligne, on peut toujours l'essayer avant de le payer, comme le fait Zalando par exemple. La start-up Elyn, fondée en 2022, a créé une solution clé en main pour les sites de vente en ligne, afin de leur permettre de proposer cette option, aujourd'hui disponible uniquement sur Zalando et Amazon pour les membres Prime.

Elyn annonce ce 8 mars une levée de fonds en amorçage de 2,5 millions d'euros, menée par Headline et Arc (Sequoia Capital), et complétée par des business angels dont le family office des propriétaires des Galeries Lafayette, celui du co-fondateur de Veepee, et Marc Menasé de Founders Future.

Augmentation des taux de conversion

Cette levée de fonds est destinée à doubler d'ici fin 2023les effectifs de la start-up qui emploie actuellement 15 personnes, et à développer de nouvelles fonctionnalités.

La fonction "essayer avant d'acheter" représente 20% des ventes réalisées sur les articles pour lesquels elle est proposée, d'après Elyn. Elle augmenterait le taux de conversion jusqu'à 30%, et diminuerait les retours sans vente de 40%. Pour rendre cette option encore plus rentable, la start-up propose à ses clients une plateforme de gestion des retours permettant de mettre en place des échanges instantanés (sans remboursement puis réachat), et de proposer à la place d'un remboursement un bon d'achat d'une valeur plus élevée que celui de l'achat initial.

Un modèle économique basé sur les frais de transaction

Le client dispose de cinq jours pour décider ce qu'il garde et ce qu'il renvoie. Il est facturé uniquement pour les articles qu'il conserve.

La solution d'Elyn s'intègre dans Shopify, et est compatible avec Stripe. Pour sa solution de paiement différé, la start-up incubée au sein de Platform 58 (La Banque Postale) se rémunère sur les frais de transaction basés sur les ventes nettes des retours. Parmi sa vingtaine de clients figure la marque de mode Paul & Joe.