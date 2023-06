Emmanuel Macron annonce 200 millions d'euros pour les technologies immersives et le métavers

A l'occasion du salon Viva Technology 2023, le président de la République Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces de financement concernant les nouvelles technologies : plan Tibi 2 pour la deep tech, subventions pour l'intelligence artificielle... mais aussi l'allocation de 200 millions d'euros pour un appel à projets "Culture Immersive et Metavers" dans le cadre du plan France 2030.



Contrairement aux autres plans, cet appel à projets n'avait pas été précédemment évoqué. Dans le détail, 150 millions d'euros seront dédiés aux "pratiques de culture immersive et de métavers", tandis que 50 millions d'euros seront investis dans les "briques technologiques" jugées essentielles au secteur. La soumission de projets devrait être ouverte dans les semaines qui viennent. Le programme sera piloté par France 2030 en collaboration avec les ministères et d'autres partenaires de l'écosystème, dont le CNC.

Souveraineté culturelle

Emmanuel Macron a insisté lors de sa prise de parole sur la nécessité d'avoir une double approche "de culture et de souveraineté". Il a évoqué Jean-Michel Jarre et rappelé que "nous avons les plus beaux musées du monde." Il considère qu'il est essentiel d'être un acteur impliqué dans le développement de ces technologies pour s'assurer entre autres que le droit d'auteur soit respecté et que la valeur n'échappe pas à nos artistes.



Il voit dans cet appel à projets "un début de réponse" qui permettra à l'écosystème d'accélérer, mais souligne qu'il "faut avoir collectivement une approche stratégique pour déterminer dans la chaîne de valeur ce qu'il faut sécuriser en tant que Français ou qu'Européens".