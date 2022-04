Emmanuel Macron promet une "prime au retour" pour recycler ses vieux smartphones

Après avoir imposé la redevance copie privée aux tablettes et aux smartphones reconditionnés, renchérissant de fait le coût de ces appareils d'occasion pour les consommateurs, Emmanuel Macron veut les pousser à les recycler et caresse la filière du reconditionné dans le sens du poil. L'équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle a fait savoir aux Echos que s'il est réélu, il mettra en place une "prime au retour" sur les PC, les téléphones portables et les tablettes afin d'inciter les Français à les recycler au lieu de les garder dans leurs placards.



Une mesure sortie du chapeau dans l'entre-deux tours, alors qu'Emmanuel Macron a donné un tournant écologique de dernière minute à son programme lors de son meeting à Marseille le 16 avril. "La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas", a-t-il promis, dans une tentative de séduction de l'électorat de gauche, dont une partie des voix sera nécessaire à sa réélection. Il a notamment repris à son compte le concept de planification écologique cher à Jean-Luc Mélenchon, et propose d'organiser chaque année une "fête de la nature".



"De véritables mines urbaines"

"Cette prime favorisera la collecte de ces objets qui sont aujourd'hui de véritables mines urbaines dans nos poches et dans nos tiroirs et qui demain peuvent nous permettre d'être moins dépendants sur des matériaux et des métaux rares ou critiques pour notre société", explique l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron aux Echos. Il semble donc que la proposition s'appliquerait au recyclage plus qu'au reconditionnement.



Le quotidien rappelle qu'une mesure similaire figurait dans le programme de Valérie Pécresse. Le "chèque récupération" imaginé par la candidate LR se serait élevé à 10 euros pour les smartphones et 50 euros pour les ordinateurs. La "prime au retour" du candidat de la République en Marche n'est quant à elle pas chiffrée.

54 à 110 millions de smartphones inutilisés

Les Français auraient accumulé entre 54 et 110 millions de téléphones portables, actuellement au placard selon l'Ademe. Selon un sondage YouGov pour le distributeur de smartphones reconditionnés Hubside Store, réalisé en avril 2021, plus d’un Français sur deux déclare posséder entre un et trois appareils non-utilisés au sein de son foyer, et 34% plus de quatre.



L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie indique qu'un smartphone en panne peut être recyclé jusqu'à 80% (métaux, plastique, verre…). Pour cela, il faut le déposer dans les bacs de collecte dédiés, mis en place notamment chez les distributeurs et les opérateurs télécoms, et qui sont pris en charge par les éco-organismes.