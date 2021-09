En Australie, des corbeaux s'en prennent aux drones de livraison

Les clients australiens de Wing, le service de livraison par drone d'Alphabet, ont reçu quelques colis en retards ces temps-ci. Les drones ont subi plusieurs attaques de corbeaux, qui ont conduit la compagnie à suspendre son service sine die pour un certain nombre de clients, le temps que des recherches sur le comportement de ces oiseaux soient menées.



Les oiseaux n'ont rien, les drones non plus

"Ces comportements sont communs durant la période de nidification, mais nous nous engageons à protéger l'environnement et souhaitons que des ornithologues fassent des recherches plus poussées pour nous assurer que notre service ait un impact minimal sur la vie des oiseaux là où nous opérons", a déclaré Alphabet, la maison mère de Google.



Pour le moment, les drones autonomes n'ont pas été endommagés par ces attaques. Mais comme on le voit dans une vidéo filmée dans la région de la capitale Canberra par un vidéaste amateur (qui se fait livrer son café par drone depuis le début du confinement, qui est toujours en place à Canberra), le paquet transporté, lui, a été lâché par l'engin.





Protéger leur nid

Les oiseaux en question ont réagi pour protéger leur nid, explique le Canberra Times. Ce serait la première fois que cette espèce – très intelligente – attaque des drones. En revanche, des attaques de pies, de faucons et d'aigles ont déjà été rapportées.



Wing effectue des livraisons de petits colis (repas, café, médicaments…) par drone depuis 2019 à Canberra. Cette année, elle a procédé à plusieurs dizaines de milliers de livraisons par ce moyen. Son activité a connu un bon de 500% en 2020 et en 2021, portée les confinements successifs, rapporte ABC News. Wing est également présent aux États-Unis et en Finlande. Ses drones ont une autonomie de 15 km et sont capables de transporter un poids maximal d'un peu plus d'1 kg.