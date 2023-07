En bridant l'utilisation de Twitter, Elon Musk prend le risque d'amplifier ses difficultés

Pas plus de 1000 tweets vus par jour : c’est la nouvelle limite imposée samedi 1er juillet par Elon Musk aux comptes non premium. Le nouveau propriétaire de Twitter justifie cette décision par une volonté de lutter contre le “pillage de données” mené par des “centaines d’organisations”, en particulier les entreprises travaillant sur des modèles d’intelligence artificielle générative.

500 messages pour les nouveaux inscrits

Cette limite avait initialement été fixée à 600 tweets, avant d’être portée à 800 puis à 1000 messages en réponse aux critiques des utilisateurs. Elle est dix fois plus élevée pour les abonnés à l’offre payante Blue, commercialisée à partir de 8 euros par mois. Elle est deux fois moins élevée pour les nouveaux inscrits. Une fois cette barre atteinte, un message d’erreur apparaît, rendant le réseau social totalement inutilisable.



Selon Elon Musk, cette mesure n’est que temporaire. Il l’explique principalement par les pratiques des start-up d’IA, qui récupèrent d’immenses quantités de données sur Twitter pour l'entraînement de leurs modèles. Le milliardaire assure que cela se traduit par des coûts additionnels, qu’il ne souhaite plus prendre en charge alors qu’il cherche à couper dans les dépenses d’infrastructure (fermeture d’un datacenter, menace de plus payer les factures de Google Cloud…).

Impact sur les recettes publicitaires

Reste que ce choix s’apparente à une stratégie très risquée, en contradiction avec les habitudes des réseaux sociaux qui cherchent surtout à doper l'utilisation de leur plateforme pour pouvoir afficher le plus de messages publicitaires possibles. À chaque fois que des utilisateurs ne peuvent pas lire des messages, ce sont en effet des opportunités de monétisation qui s’envolent… pour un groupe qui accuse déjà une forte chute de ses recettes.



En détériorant l’expérience de ses utilisateurs, en particulier des adeptes plus fervents et des nouveaux inscrits qui seront les plus touchés, Twitter risque aussi de laisser filer une partie de son audience – même si Elon Musk espère peut-être les pousser à finalement s’abonner à Blue. Et de perdre aussi son statut de plateforme permettant de suivre l’actualité en temps réel.

Un coup de pouce pour Instagram ?

Déjà, les plateformes alternatives, comme le réseau social décentralisé Mastodon, ont enregistré un pic d’inscriptions. Mais la véritable menace pour Twitter reste à venir : le lancement d’un service concurrent par Meta, la maison-mère de Facebook. Encore en phase de tests, celui-ci pourrait être dévoilé au cours des prochaines semaines.



Baptisé Threads, il dispose de sérieux atouts pour s’imposer comme une alternative enfin crédible pour les adeptes ou anciens adeptes de Twitter. Il sera notamment lié à Instagram, permettant à ses utilisateurs de récupérer leur profil et leurs listes d’abonnés et de personnes suivies. Et Elon Musk pourrait lui donner, bien involontairement, un petit coup de pouce.