En déployant WebGPU dans Chrome, Google ouvre une nouvelle ère pour les navigateurs web

Après six ans de développement, WebGPU est enfin prêt à être déployé sur les navigateurs Internet. Une étape majeure qui va permettre aux sites et applications web d’aller puiser dans la puissance de calcul des cartes graphiques des ordinateurs pour offrir de nouvelles expériences à leurs utilisateurs.

Google va être le premier à franchir le pas : WebGPU sera activé par défaut dans Chrome 113, la dernière version de son navigateur vedette actuellement en phase de tests. Dans un premier temps, seulement les ordinateurs tournant sous Windows, MacOS et ChromeOS seront concernés. La société promet une compatibilité avec Linux et Android au cours des prochains mois. Elle indique aussi qu’une prise en charge par Safari d’Apple et Firefox de Mozilla est en cours.

Puissance des GPU

Le déploiement sur Chrome est crucial pour convaincre les développeurs de tirer profit de WebGPU. Selon les estimations de Statcounter, sa part de marché est en effet supérieure à 65%. Sans compter que les navigateurs construits sur une base Chromium, comme Edge de Microsoft, le navigateur mobile de Samsung et Opera, pourront aussi activer WebGPU. Près de 80% des internautes pourront ainsi bientôt bénéficier de ces progrès.

Les travaux sur WebGPU ont débuté en 2017. Ils ont été menés au sein de la W3C, l’organisation à but non lucratif chargée de définir les standards technologiques du web. Tous les grands acteurs du secteur y ont participé : Google, Apple, Microsoft, Mozilla ou encore Intel. Ils visaient à créer une nouvelle API (interface de programmation) pour remplacer l’actuelle WebGL, trop limitée. Et pour pouvoir tirer profit de la puissance des GPU, les cartes graphiques désormais utilisées, dans le sillage de Nvidia, pour “accélérer” les CPU, les microprocesseurs.

Des jeux web plus avancés ?

WebGPU représente ainsi “une nouvelle ère pour les graphismes web”, assure Google. Des versions plus récentes et performantes des moteurs de jeu, comme Unity, pourront bientôt être compatibles avec Chrome, permettant de proposer des titres beaucoup plus avancés directement sur le navigateur. Cela vaut également pour le développement du métavers.

L’API devrait aussi permettre de diviser par trois le temps d’inférence (le temps nécessaire pour répondre à une requête) des modèles d’apprentissage automatique. Cela signifie que les applications web bâties autour de l'intelligence artificielle pourront, au moins en partie, tourner localement, directement sur le navigateur. Enfin, WebGPU pourrait également permettre de porter sur les navigateurs des applications de productivité très gourmandes en puissance de calcul, comme le montage vidéo.