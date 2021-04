En forte croissance, le spécialiste de la réalité assistée Ama recrute et ouvre un bureau à Montréal

"2021 est une année d’opportunités pour nos clients et nos équipes", c’est ainsi que Christian Guillemot, le PDG d’Ama et cofondateur du groupe Ubisoft entrevoit l’année en cours. Un exercice où la société rennaise, en pleine accélération commerciale, devrait continuer à croitre. Ama a développé Xpert Eye, une plateforme logicielle de réalité assistée associée à différents outils vidéos comme des lunettes connectées.



Evoquant 450 clients, la société cible plusieurs marchés comme le médical, les services ou l’industrie pour des besoins de diagnostics à distance, d’inspection, de planification ou encore de gestion des flux de travail. Sur l’année 2019, Ama avait réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 million d'euros. "En croissance depuis plusieurs années, la demande pour nos solutions de réalité assistée a été renforcée par les enjeux du travail à distance. Ama a plus que triplé son chiffre d’affaires en 2020", indique Christian Guillemot, convaincu que cette croissance est appelée à se poursuivre.



Des recrutements et un bureau à Montréal

Ama, dont le siège opérationnel est implanté à Rennes, y a notamment installé son pôle R&D. La société emploie 123 salariés, dont 98 en France. Pour accompagner son développement en France et à l’international, l'entreprise entend recruter une centaine de salariés au sein des équipes R&D, ventes & marketing et support.



Elle dispose d’implantations commerciales en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi à Hong-Kong et Shanghai, ouvertes à l’été 2019. Pour compléter ce maillage, Ama vient d’ouvrir un bureau à Montréal, dirigé par David Racicot, responsable des activités commerciales pour les Amériques. La société entend ainsi renforcer sa proximité avec ses clients actuels sur ce marché, mais aussi y accélérer son développement.