En pleine forme, Netflix augmente à nouveau ses prix

Netflix n’avait plus enregistré une telle performance depuis le début de l'année 2020, pendant les confinements liés à la crise sanitaire. Au troisième trimestre, la plateforme américaine de streaming vidéo a gagné 8,8 millions d'abonnés dans le monde, portant son parc de clients à 247 millions.

Lutte contre le partage de compte

Cette forte hausse s’explique en grande partie par son offensive contre le partage de comptes. Une pratique répandue : l’an passé, la société estimait que plus de 100 millions de foyers accédaient gratuitement à son catalogue. Longtemps, elle n’avait pourtant rien fait pour la dissuader. Le discours de ses dirigeants a cependant changé, quand la croissance du nombre d’abonnés a commencé à ralentir.



Selon Netflix, les résultats de cette nouvelle politique ont été meilleurs qu'espéré. Le nombre de désabonnements reste en effet limité, alors qu’un grand nombre de personnes qui utilisaient le compte d’un proche ont choisi de s’abonner. La plateforme estime que l’impact positif devrait perdurer pendant plusieurs trimestres.



Autre élément positif : l'offre avec publicités lancée l’an passé commence à trouver son public. Elle représente désormais près d’un tiers des nouveaux abonnements dans les douze pays où elle est disponible. Et le nombre de clients a augmenté de 70% par rapport au deuxième trimestre.

Hausse des prix

Les débuts avaient pourtant été difficiles. Mais Netflix a adapté sa stratégie. La société est revenue sur certaines limitations, proposant une meilleure résolution et ajoutant la possibilité de regarder sur deux écrans en même temps. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, elle a aussi arrêté de proposer sa formule “essentiel”, pour créer un écart de prix encore plus grand entre les abonnements avec publicités et ceux sans publicités.



Enfin, Netflix profite aussi des difficultés de ses principaux concurrents, engagés dans une course aux économies pour tenter de réduire les lourdes pertes qu’ils accusent depuis plusieurs années. La société va ainsi à nouveau augmenter ses prix, en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.