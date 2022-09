En s'appuyant sur la data, Menlog aide les boulangers et pâtissiers à piloter leurs activités

C’est depuis Pont-L’Abbé dans le Sud-Finistère que Menlog conçoit et déploie ses solutions d’encaissement et de gestion de magasins. Fondée en 1995, Menlog s’est rapidement spécialisée sur un secteur spécifique : la boulangerie-pâtisserie et le snacking.



"On réalise aujourd’hui 85 % de notre activité auprès des boulangers et des pâtissiers. L’objectif, c’est de les aider à piloter leur activité pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Nos clients sont des artisans, mais aussi des chaînes plus structurées qui peuvent avoir jusqu’à 250 points de vente", détaille François Beaucourt, directeur commercial de Menlog. La société fait état aujourd’hui d’un parc de 4 000 clients essentiellement en France, ses solutions ayant notamment séduit des enseignes comme La Mie Câline ou encore Colombus.



Analyser les données pour piloter l’activité

Si Menlog a été l’une des premières entreprises à proposer au secteur de la boulangerie-pâtisserie des écrans côté clients et des bornes tactiles de commandes, la société a toujours misé sur des solutions logicielles permettant d’optimiser de la gestion des points de vente ou le contrôle de marge. La société a développé en interne les plateformes Menboard et Mendata qu’elle propose depuis 2018.



Elles permettent d’accéder aux statistiques de ventes en temps réel et d’exploiter ces données. Ces services en Saas fonctionnent avec la solution de caisse de Menlog mais est interopérable avec d’autres solutions du marché. "Ces outils répondent aux problématiques de nos clients les plus matures ou qui ont plusieurs boutiques à gérer : les décisionnaires ayant besoin de ces indicateurs clés de performance pour piloter leurs activités notamment quand ils fonctionnement en multisites, et mieux orienter leur stratégie."

8 millions d'euros de chiffre d'affaires prévus en 2023

Pour continuer à suivre la croissance et les projets de ses clients historiques s’équipant de laboratoires de fabrication externalisés, la société va maintenant déployer des logiciels pour s’interconnecter aux ERP de production. Menlog, qui se développe en fonds propres, devrait dépasser les 8 millions d'euros de chiffres d’affaires en juillet 2023, quand elle n’en réalisait que 5 millions d'euros.



La société va poursuivre également la structuration de son équipe étant déjà passée de 30 salariés en avril 2019 à 50 aujourd’hui. Une quinzaine de postes sont actuellement à pourvoir dans le Sud-Finistère.