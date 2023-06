En vue des Jeux olympiques, Volocopter veut faire ses preuves au salon du Bourget

L’édition 2023 du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se déroule à l'aéroport de Paris-Le Bourget, a démarrée aujourd’hui et pas moins de huit eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux) y sont présentés. Les start-up du secteur sont venues dévoiler les dernières avancées de leurs prototypes.



Parmi elles, la pépite allemande Volocopter, qui a levé 182 millions de dollars en novembre dernier. Celle qui ambitionne de lancer le premier service commercial de taxis volants pour transporter les clients autour de Paris pendant les Jeux olympiques de 2024 profite du salon aéronautique pour faire la démonstration des progrès de son VoloCity. L’idée est de rassurer spectateurs, régulateurs, et pourquoi pas investisseurs.

Volocopter a planché sur le bruit

VoloCity est un biplace électrique capable de parcourir 35 kilomètres à 110 km/h. Il avait effectué un premier vol d'essai devant du public en France à l'aérodrome de Pontoise en novembre 2022.



Si on comprend facilement l’intérêt d’un tel service dans les grandes villes saturées, sa concrétisation semble encore relever de la science-fiction. Parmi les problématiques que ce type de projet soulève : les nuisances sonores induites, et c’est justement sur ce point que Volocopter a travaillé, et souhaite convaincre lors du salon du Bourget.



Dans son blog, la start-up affirme que les spectateurs pourront être témoins de sa signature à faible bruit. Le fabricant explique avoir intégré des fonctionnalités de limitation du bruit dès la conception de ses vitesses de rotor. Il affirme que la disposition géométrique à 18 rotors que comprend son eVTOL permet de produire un bruit constant, beaucoup moins perturbant que des bruits soudains ou à répétition.



La start-up a réalisé une campagne de tests acoustiques en mars qui a été suivie d'essais, en collaboration avec Aéroports de Paris (ADP) et la RATP (Régie des Transports Publics de la Ville). VoloCity aurait ainsi atteint un niveau sonore inférieur à celui d'un bus traditionnel.

Obtenir la certification de l'AESA début 2024

Impressionner au Bourget permettrait peut-être aussi à Volocopter de rassurer les régulateurs sur sa technologie pour obtenir une certification qui n’a encore jamais été attribuée dans le secteur en Europe. Pour l'instant, le VoloCity n'a pas le droit de voler avec un passager à bord.



Le groupe espère obtenir l’autorisation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Aesa) au cours du premier semestre 2024 pour pouvoir effectuer ses premiers vols commerciaux lors des Jeux Olympiques de Paris.



Pour ce faire, il doit encore soumettre son appareil à des tests météorologiques intensifs en Allemagne, le mois prochain, avec un pilote et un passager. La société doit par ailleurs fournir des milliers de pages de documentation à l'organisme de réglementation européen.

Un marché concurrentiel, en manque d'investisseurs

Les start-up du eVTOL ont à peu de choses près les mêmes problématiques que les fabricants de drones de livraison ou les opérateurs de flottes de voitures autonomes dans le climat d’investissement actuel. Il est de plus en plus difficile de trouver les fonds nécessaires à la longue période de développement, de test, et d’obtention des autorisations que demandent ces technologies futuristes.



Selon les données de McKinsey, le financement des projets eVTOL est passé d'environ 1,2 milliard de dollars au cours du premier semestre 2022 à 710 millions de dollars au cours de la même période cette année.



Voler au Bourget peut ainsi être l’occasion de rétablir la crédibilité de tels projets et de tenter de séduire les investisseurs... mais Volocopter ne sera pas la seule à essayer. Le salon international de l'aéronautique accueillera également son compatriote Lilium, la start-up brésilienne Eve Air Mobility, la chinoise Ehang, l’américaine Archer ou encore l’outsider toulousain Ascendance Flight Technologies.