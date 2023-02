Enedis, premier au classement mondial des réseaux électriques intelligents

Enedis, la filiale d'EDF chargée de la gestion et de l'aménagement de 95% du réseau de distribution d'électricité en France, s’est classée en pole position dans l’édition 2022 du "Smart Grid Index" (SGI) de Singapore Power Group. Ce qui en fait, pour la deuxième année consécutive, le gestionnaire de réseau de distribution le plus "intelligent" au monde parmi 94 compagnies d'électricité de 39 pays.

Le "Smart Grid Index" est réalisé par le Singapore Power Group, leader dans le domaine des services publics énergétiques en Asie-Pacifique. Il mesure et compare chaque année les réseaux électriques de 94 opérateurs dans 39 pays sur la base de sept critères clés : la surveillance et le contrôle, l’analyse des données, la fiabilité de l'approvisionnement, l’intégration des produits, l’énergie verte, la sécurité et la responsabilisation/satisfaction client.

Merci Linky

Enedis, avec 38 000 salariés et 1,4 million de kilomètres de lignes électriques à l’heure actuelle, a obtenu la note globale de 98,2%, en augmentation de 1,8% par rapport à 2021. Le gestionnaire du réseau électrique se place ainsi devant la Taiwan Power Company, entreprise publique taïwanaise de production et de fourniture d'électricité, et le réseau de distribution d’électricité anglais UKPN, qui ont tous deux obtenu le score de 94,6%.

Sa première place, Enedis la doit en grande partie à son important parc d’objets connectés, en particulier aux plus de 35,6 millions de compteurs connectés Linky installés dans l'Hexagone (non sans débat) qui, selon l’entreprise, "démontrent désormais leur plus-value au service d’économies pour les Français et du pilotage du réseau d’électricité".

Le SGI a également félicité la digitalisation renforcée des équipements et installations d’exploitation du réseau (postes-sources, postes de distribution, indicateurs de défauts, etc.), ainsi que l’application de méthodes basées sur l’intelligence artificielle pour favoriser le développement d’un réseau performant.

Il a par ailleurs souligné la facilité d’intégration des énergies renouvelables sur le réseau public de distribution, près de 90% étant raccordées sur le réseau opéré par Enedis, ainsi que la transposition réussie des normes et directives européennes de cybersécurité des systèmes d’informations.

Une maturité supérieure en Amérique du Nord

C’est la deuxième année consécutive qu’Enedis remporte ce classement. En 2020, la société n’était que 16ème et c’était UKPN qui trônait à la première place. Le gestionnaire français s'en est emparé en 2021, propulsé par la fin de l’installation de ses compteurs Linky.

Le Singapore Power Group précise qu'en termes de score moyen, les services publics d'Amérique du Nord restent en tête du développement des réseaux intelligents. "Les compagnies d'électricité nord-américaines ont les niveaux de maturité les plus élevés dans tous les critères, à l'exception de la fiabilité de l'approvisionnement". Les services publics d'Europe, puis ceux de la zone Asie-Pacifique les suivent de près.