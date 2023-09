Enfabrica lève 125 millions de dollars pour ses switchs optimisés pour l'entraînement de modèles d'IA

Lancée en 2019 par des anciens cadres de Broadcom, Google et Cisco, la start-up californienne Enfabrica vient de lever 125 millions de dollars en série B. Elle est spécialiste des solutions réseaux pour data centers, optimisées pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle.



Ce tour de table a été mené par Atreides Management, avec le soutien de nouveaux investisseurs, dont le géant des semi-conducteurs Nvidia. Ils ont multiplié par cinq sa valorisation. L'annonce a été faite le 12 septembre à l'occasion de l'AI Hardware and Edge AI Summit, qui s'est tenu à Santa Clara en Californie.

La promesse d'une baisse de coûts

Enfabrica travaille depuis plusieurs années sur une technologie d'interconnexion réseau qui relie directement CPU, GPU, accélérateurs dédiés et mémoire par le biais d'un réseau Ethernet 800 gigabits multiports qui résulte en une capacité de commutation de 8 térabits par seconde. Cet Accelerated Compute Fabric Switch (ACF-S) simplifie le passage à l'échelle des infrastructures pour l'entraînement de modèles d'IA de très grande taille ou pour le calcul haute performance traditionnel.



Il permet aussi aux différents composants d'être mobilisés en permanence au lieu de rester inactifs par moments comme c'est régulièrement le cas. D'après Enfabrica, utiliser ses dispositifs permettrait de réduire de moitié le coût du calcul et de multiplier par 50 la mémoire dans les clusters de GPU et de calcul accéléré. Les coûts exorbitants inhérents à l'entraînement et au maintien de modèles d'intelligence artificielle apparaissent en effet comme un problème majeur pour le secteur.



Enfabrica, qui était en "mode furtif" jusqu'à récemment, a tout juste annoncé la disponibilité en pré-commande de ses ACF-S, lesquels pourront être produits massivement grâce aux millions qu'elle vient de lever.