Enovacom, filiale d'Orange, lance une solution pour digitaliser le parcours de soins

Enovacom, filiale santé d'Orange Business Services (OBS) qui compte plus de 1600 établissements publics clients, a annoncé le 8 novembre 2021 le lancement d'une nouvelle offre dédiée à la digitalisation du parcours patient : Enovacom Patient Link. Elle a été dévoilée à l'occasion de la 55ème édition de l'événement Santexpo, qui se tient du 8 au 10 novembre 2021.



Centraliser et valoriser les données de santé

Enovacom Patient Link centralise et valorise les données de santé sur une seule application. Côté professionnel de santé, elle permet de consulter les informations administratives du patient avant son séjour, d'échanger avec les équipes et le patient ainsi que de bénéficier d'un tableau de bord. De son côté, le patient peut consulter les consignes préopératoires, accéder à ses rendez-vous et documents médicaux via l'application "Carnet".



La solution s'appuie sur l'entrepôt de données de santé Enovacom qui stocke, archive et met à disposition les comptes-rendus, les résultats d'analyses, les dossiers patients entre professionnels de santé. Précision importante : la filiale d'Orange héberge elle-même les données de santé qu'elle récolte et traite puisqu'elle est certifiée "hébergeur de données de santé" (HDS).



La santé, un axe stratégique pour Orange

Avec Enovacom Patient Link, Orange Business Services renforce son portefeuille de solutions e-santé. Plus généralement, la santé est l'un des axes majeurs du plan 2025 d'Orange. Un secteur stratégique en particulier depuis la pandémie de Covid-19 qui a montré les faiblesses du système actuel où les données sont éparpillées et donc mal gérées. Le potentiel du marché de l'e-santé en France s'élèverait à 22 milliards d'euros, d'après les estimations de l'Institut Montaigne.