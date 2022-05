Enovacom (Orange) s'empare de la start-up Exelus à l'origine de la solution de télémédecine Nomadeec

Enovacom, éditeur de logiciels pour le secteur médical et propriété d'Orange Business Services depuis 2018, s'empare d'Exelus. La start-up de la French Tech est derrière la solution de télémédecine Nomadeec. Les détails financiers de cette acquisition annoncée le 30 mai 2022 ne sont pas précisés par les intéressés.



Une solution de télérégulation

La start-up bordelaise Exelus a mis au point une solution de télémédecine commercialisée sous le nom de Nomadeec. Cette plateforme, qui fonctionne sur tablette ou PC, peut à la fois être utilisée par des professionnels de santé dans l'urgence et le quotidien. La solution permet par exemple aux agents paramédicaux (secouristes, ambulanciers, pompiers…) de réaliser des bilans ou examens cliniques à l'aide de dispositifs médicaux connectés et de les partager en temps réel avec un médecin à distance.



Nomadeec permet à la fois de mettre en place de la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU ainsi que de la visiorégulation directement avec le patient. La solution favorise la coopération entre les différents acteurs et vise à fluidifier les parcours de soins des patients. Nomadeec est déjà déployée au sein des 25% des SAMU de France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances. Orange affirme vouloir assurer "l'évolution de la solution Nomadeec et accélérer son déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à l'international."

Orange se renforce dans la santé

Orange Business Services renforce ainsi sa division santé. "Cette acquisition s'inscrit complètement dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour les patients", assure Laurent Frigara, CEO et cofondateur d'Enovacom, dans un communiqué.



Dans la droite ligne de la réorganisation de ses activités dans la santé en 2020, Orange cherche à devenir un leader de l'e-santé. L'entreprise se concentre tout particulièrement sur la numérisation du parcours patient, les échanges et le partage entre acteurs de l'écosystème santé, et l'exploitation des données de santé.