Enovacom (Orange) s'offre NEHS Digital et Xperis pour renforcer sa position dans l'e-santé

Enovacom, éditeur de logiciels pour le secteur médical et propriété d'Orange Business depuis 2018, annonce ce mardi 26 septembre l'acquisition de deux entreprises, NEHS Digital et Xperis, filiales du groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH). Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Doubler les effectifs

"Cet accord est structurant pour le développement futur de notre activité dans la santé numérique : elle nous permet à la fois de doubler les équipes d'Enovacom, répartis partout en France, et d'élargir notre gamme de solutions métiers", a déclaré Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business. Avec l'intégration de ces entreprises, Enovacom accueille 600 nouveaux professionnels dans l'e-santé.



NEHS Digital et Xperis couvent cinq domaines d'expertise : l'imagerie médicale, la télémédecine, l'organisation du service médical d'interprétation, la production et la coordination de soins ainsi la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information. Le premier est un éditeur, distributeur de solutions de santé et opérateur de services. Le second est spécialisé dans l'interopérabilité des données de santé. Ensemble, ils sont présents dans 600 établissements sanitaires, 900 structures médico-sociales et plus de 800 cabinets de radiologie en France.

Devenir un acteur majeur de l'e-santé

Cette opération vient compléter les solutions proposées par la filiale d'OB, telle qu'Enovacom Nomadeec, une plateforme de télémédecine acquise lors du rachat de la start-up Exelus en mai 2022. Ces opérations poursuivent le même objectif : devenir un acteur majeur dans l'e-santé en France. Plus généralement, la santé est l'un des axes majeurs du plan 2025 d'Orange. L'opérateur fait notamment partie des 4 membres fondateurs de Future4care, un accélérateur dédié à l'e-santé au coeur du 13ème arrondissement parisien.