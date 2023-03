Entrée en bourse ratée, perte nette creusée, mais chiffre d’affaires en augmentation… Deezer vise la rentabilité en 2025

Le service de streaming musical français Deezer a présenté ses résultats pour l’année écoulée. En 2022, son chiffre d’affaires a augmenté de près de 13% mais sa perte nette s’est encore creusée. Elle renonce à la course aux abonnés, trop largement distancée par Spotify, et se concentre plutôt à essayer d’atteindre (enfin, au bout de 16 années d’activité) la rentabilité. L’entreprise se fixe cet objectif pour 2025 et développe pour ce faire, de nouvelles sources de monétisation de son audience.

La perte nette se creuse et les abonnés diminuent

L’année 2022 a été relativement compliquée pour Deezer. La perte nette de l’entreprise s’est encore creusée, passant de 123 millions d’euros en 2021 à 168 millions d’euros. Ce qui, selon le groupe, reflète principalement des charges exceptionnelles relatives à sa fusion avec le Spac I2PO.

Un rapprochement destiné à coter Deezer en bourse, ce qui s’est produit le 5 juillet 2022, mais n’a pas été un franc succès, le titre avait perdu 42% six mois après. L’action de Deezer a été divisé par trois, il vaut, à l’heure de l’écriture de cet article, 2,51 euros, contre 6 en juillet.

Par ailleurs, la plateforme a perdu, en un an, 200 000 abonnés au niveau mondial (-2,2%), atteignant 9,4 millions d’utilisateurs. Le retard sur son principal concurrent, le suédois Spotify, qui a annoncé en janvier avoir atteint les 205 millions d'abonnés, semble irrattrapable et Stéphane Rougeot, directeur général adjoint et directeur financier de Deezer a reconnu que cela ne faisait même plus partie des objectifs du groupe : "Si nous devions choisir entre plus de croissance ou plus de rentabilité, nous choisirions plus de rentabilité", a-t-il affirmé lors de la présentation des résultats.

La société explique toutefois avoir concentré ses efforts marketing sur son marché intérieur et a ainsi atteint 3,5 millions d’utilisateurs français en 2022, ce chiffre ayant augmenté de 8%.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 12,8%

Autre note positive, le chiffre d’affaires de Deezer a progressé de 12,8%, atteignant 451 millions d’euros en 2022, et ce, dans tous les segments et toutes les zones géographiques, en partie grâce à plusieurs hausses de tarifs.

Le chiffre d'affaires B2C a atteint 317,2 millions d'euros en 2022 (environ 70% du chiffre d'affaires consolidé), en hausse de 12,2% par rapport à 2021.Quant au chiffre d'affaires B2B, il a atteint 118,5 millions d'euros (environ 26% du chiffre d'affaires consolidé), en hausse de 10,4% comparé à l’année précédente.

Ce qui maintient l’optimisme de Jeronimo Folgueira : "En rejoignant Deezer, je m'étais fixé quatre objectifs clairs : obtenir un financement, accroître la différenciation, atteindre une croissance à deux chiffres et faire en sorte que l'entreprise se développe", a rappelé le directeur général de Deezer. "Malgré des conditions de marché très difficiles en 2022, nous avons pu obtenir suffisamment de fonds pour exécuter pleinement notre plan (…) en établissant un chemin clair vers la rentabilité".

Trouver de nouvelles sources de monétisation

Créée en 2007, le groupe n’a effectivement encore jamais été rentable. Il se fixe cet objectif pour 2025 et tente, pour ce faire, de trouver de nouvelles manières de monétiser son audience.

Deezer espère une nouvelle accélération de sa partie B2B grâce aux partenariats annoncés avec le fabricant américain d’enceintes Sonos, la plateforme RTL+ en Allemagne et la plateforme de streaming sportif DAZN en Italie.

La plateforme souhaite également proposer de nouvelles fonctionnalités et innover. Elle a notamment investit dans Driift, spécialiste britannique de la diffusion de concerts en direct, a lancé des quiz musicaux, la traduction de paroles ou encore la possibilité, pour les utilisateurs, d’identifier un titre en fredonnant la mélodie.