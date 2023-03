Envisics lève 50 millions de dollars pour démocratiser l'affichage tête haute dans les voitures

La start-up britannique Envisics développe une technologie d’affichage tête haute (Heads-Up Display, ou HUD) en réalité augmentée pour l’industrie automobile. Elle a annoncé une levée de fonds en série C de 50 millions de dollars le jeudi 9 mars 2023. Celle-ci la valorise à 500 millions de dollars, soit le double de sa valorisation en 2020. La somme a été obtenue auprès de Hyundai Mobis, InMotion Ventures (la branche d’investissement de Jaguar Land Rover) et Stellantis.

Viser la production de masse et plus seulement le haut-de-gamme

Avec ce nouveau tour de table, Envisics veut continuer à améliorer sa technologie existante avec ses partenaires actuels : Jaguar Land Rover, son premier client, et General Motors, qui a confirmé que ses Cadillacs électriques Lyriq (dont la sortie en Europe est prévue au printemps 2023) intégreront le système d'affichage d’Envisics.

Mais surtout, il faut croire que la start-up, qui ne s’adresse pour l'heure qu’aux véhicules haut-de-gamme, cherche à viser une production de masse. Elle développe une nouvelle génération de sa technologie qui devrait se présenter sous une forme plus petite pour pouvoir être intégrée à toutes tailles et toutes gammes de véhicules. Cette prochaine version devrait par ailleurs contenir des capacités vidéo plus performantes.

Les fonctionnalités de cette technologie de réalité augmentée, qui affiche des informations au conducteur dans son champ de vision naturel, ne devraient pas trop évoluer. Envisics assure rester concentré sur les données vraiment utiles : consignes de navigation, alertes de sécurité ou signaux relatifs à l’état du véhicule. Prévenir le conducteur, sur son pare-brise, de la sortie de nouveaux albums ou podcasts ne serait pas la priorité (même si elle en fait déjà la promotion sur son site).

Selon Envisics, si ces systèmes à base de réalité augmentée ne représente encore qu’une très petite partie du marché global des équipementiers automobiles, avec seulement 1,6 millions d’unités vendues en 2022, il devrait connaître un taux de croissance annuel de 28% pour arriver à 19,1 millions d’unités en 2032.

Un marché concurrentiel

La start-up britannique devra composer, cette année, avec la baisse mondiale des ventes d'automobiles neuves due au contexte économique difficile et incertain, ce qui devrait, de fait, ralentir aussi son marché. Elle devra aussi parvenir à se faire une place sur un marché très concurrentiel, dominé par de grands équipementiers automobiles comme Continental AG ou Nippon Seiki Co. Sur le marché européen, la start-up suisse WayRay se positionne sur le même créneau, mais n’a pas fait parler d’elle depuis l’annonce d’une levée de 80 millions de dollars auprès de Porsche et Hyundai en 2018.