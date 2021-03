Epic Games, éditeur d'Unreal Engine, se renforce dans la photogrammétrie en rachetant RealityCapture

Epic Games a annoncé mardi 9 mars 2021 s'emparer de Capturing Reality. Cette entreprise est spécialisée dans la photogrammétrie, une technique permettant de construire un modèle 3D à partir de photos. Le montant de cette acquisition n'est pas précisé. Epic Games indique simplement que l'équipe de Capturing Reality continuera de grandir et travaillera en étroite collaboration avec les équipes en charge de son moteur de jeu Unreal Engine.



Rendre accessible la photogrammétrie

Capturing Reality est à l'origine de RealityCapture, une application capable de reconstruire des objets et des scènes de n'importe quelle taille à partir de photos ou d'images numérisées à partir de scanners laser 3D. Ce logiciel produit des images 3D photoréalistes plus rapidement que d'autres logiciels présents sur le marché, affirme Epic Games. Avec cette acquisition, elle veut rendre cette technologie de la photogrammétrie la plus accessible et abordable possible.



Epic Games s'était déjà emparé de Quixels en novembre 2019. Cette entreprise est à l'origine de la bibliothèque Megascans comportant 10 000 modèles photoréalistes en 2D et 3D développés grâce à la photogrammétrie. Le logiciel RealityCapture est derrière cette banque de modèles puisqu'il a été "indispensable pour la création de Megascans par Quixel", selon Teddy Bergsman, senior director de Quixel.



Actuellement, la création de contenu 3D photoréaliste est très coûteux. Mais ces contenus sont aujourd'hui largement utilisés pour le développement de jeux vidéo ou la production de films. En intégrant le logiciel de Capturing Reality à son écosystème, Epic Games souhaite faciliter le travail des développeurs en leur permettant de créer facilement des modèles 3D photoréalistes en téléchargeant des images.