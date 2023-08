Epic Games lance un programme d'exclusivité pour attirer les développeurs

Tim Sweeney a beau redoubler d'efforts pour vanter les mérites de son modèle de partage de revenus avec les développeurs, l'Epic Games Store ne surpasse toujours pas son concurrent Steam. Le 23 août, dans le cadre d'une annonce qui sonne comme un geste de la dernière chance, Epic Games a lancé le programme Epic First Run, lequel sera fonctionnel dès le 16 octobre.



Celui-ci permettra aux studios qui en seront membres de ne plus se soucier de la taxe de 12% que prélève d'ordinaire Epic Games et de conserver la totalité des revenus de leurs nouveaux jeux pendant six mois. À condition, et c'est le plus important pour la firme de Sweeney, que les jeux soient distribués exclusivement sur son catalogue durant cette période.

Epic toujours loin derrière Steam

Les jeux distribués via ce programme seront affublés sur l'Epic Games Store d'un nouveau badge et présentés à une audience de 68 millions d'utilisateurs mensuels, indique Epic Games dans un communiqué. Une fois l'échéance des six mois d'exclusivité dépassés, "la part des recettes provenant des dépenses des utilisateurs reviendra à 88 % / 12 %", lit-on encore.



Loin des 30% que prend habituellement Valve sur le catalogue de jeux Steam. Mais bien qu'Epic Games ait bousculé le monde du jeu vidéo, dès l'arrivée de son titre phare Fortnite en 2017 et le lancement de son propre store l'année suivante, l'entreprise peine aujourd'hui à rattraper son concurrent. Aux dernières nouvelles, Steam comptait quelque 132 millions d'utilisateurs mensuels, soit plus du double de l'audience du catalogue d'Epic.

Une attaque directe à son concurrent

Mais Tim Sweeney, son CEO, l'a compris : au-delà de la question des utilisateurs, qui suivent leurs licences préférées d'une plateforme à l'autre, se pose celle des studios. Epic First Run est présenté comme un programme à destination de toutes les typologies de développeurs, mais il est en réalité pensé comme un moyen d'attirer de jeunes studios indépendants qui ont besoin de toute la trésorerie possible pour subsister. Et ce quitte à accorder l'exclusivité de leur propriété intellectuelle à Epic Games pendant six mois.



Derrière cette stratégie se cache l'opportunité pour l'éditeur de Fortnite de priver Steam de nombreux titres potentiellement prometteurs. Depuis son arrivée dans le secteur, Epic Games a en effet multiplié les accords d'exclusivité pour des jeux vidéo populaires dont Kingdom Hearts, Hitman 3 ou le très attendu Alan Wake 2. L'attaque envers Steam que représente le programme Epic First Run est d'ailleurs à peine masquée puisqu'Epic Games autorise les développeurs à publier et à vendre leurs jeux sur leurs propres sites web.