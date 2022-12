Epic Games propose une application pour transformer un objet du quotidien en modèle 3D

Prendre en photo un objet avec son smartphone pour le transformer en modèle 3D, c'est possible. Epic Games a annoncé au début du mois de décembre la disponibilité de l'application RealityScan sur iOS. Celle-ci est gratuite et il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque expérience pour l'utiliser. Une version Android devrait arriver.

Plusieurs photos sous différents angles

L'application RealityScan a été mise au point par Capturing Reality, une société rachetée par Epic Games en 2021. Capturing Reality est à l'origine du logiciel RealityCapture qui est capable de reconstruire des objets et des scènes en 3D à partir de photos. Cette technique, la photogrammétrie, permet de capturer des contenus 3D photoréalistes. Le spécialiste de la photogrammétrie cherche donc à rendre la numérisation 3D accessible au plus grand nombre avec cette nouvelle application, RealityScan.

Il suffit de prendre en photo un objet avec son smartphone et l'application RealityScan le transforme en un modèle 3D après avoir réalisé un traitement dans le cloud. Il faut prendre plusieurs photos de l'objet sous différents angles et l'application RealityScan précise s'il y en a suffisamment : des points vert sur l'objet signalent qu'il y a assez de photos, des points jaunes que les photos pourraient être approfondies et les points rouges qu'il est nécessaire de prendre d'autres photos. Pour réussir au mieux, il faut prendre des photos sous différents angles et faire attention à l'exposition au soleil.

Faciliter la création de modèle 3D

Le modèle 3D peut ensuite être exporté vers la plateforme d'hébergement et de visualisation de contenus 3D Sketchfab en quelques minutes. Epic Games s'est également emparé de cette plateforme web qui facilite la visualisation, l'édition, l'achat et la vente de contenu 3D. Il est possible de télécharger le modèle 3D à partir de cette plateforme pour l'utiliser sur Unreal Engine, Twinmotion ou encore MetaHuman. Il est également possible d'essayer de vendre l'objet en 3D, notamment s'il est rare ou spécial.

L'idée avec RealityScan est de permettre aux développeurs de jeux et autres créatifs de scanner des objets du monde réel à tout moment et en tout lieu pour leurs projets. Une application qui pourrait être d'autant plus prisée si le métavers venait un jour à être concrétisé. En attendant, ces nouveaux objets 3D pourront également venir remplir la bibliothèque Megascans qui comporte déjà plus de 10000 modèles photoréalistes en 2D et 3D. Cette banque de modèles développée par Quixels grâce à la photogrammétrie et au logiciel RealityCapture a également été rachetée par Epic Games.