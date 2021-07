Epic Games s'empare de la solution d'hébergement et de visualisation de contenus 3D Sketchfab

Epic Game poursuit ses acquisitions. L'entreprise à l'origine du moteur 3D Unreal Engine et du jeu à succès Fortnite s'empare de la solution d'hébergement et de visualisation de contenus 3D Sketchfab. L'acquisition, dont le montant n'a pas été précisé par les intéressés, a été annoncée mercredi 21 juillet 2021. Sketchfab facilite la visualisation, l'édition, l'achat et la vente de contenu 3D directement via une plateforme web. L'entreprise abrite près de 4 millions d'actifs 3D.



Etoffer sa suite d'outils

"Nous avons construit Sketchfab avec pour mission d'alimenter une nouvelle ère de la créativité et de fournir un service aux créateurs pour qu'ils puissent présenter leur travail en ligne et rendre le contenu 3D accessible", a expliqué Alban Denoyel, cofondateur et CEO de Sketchfab. La technologie de Sketchfab est intégrée à tous les principaux outils de création 3D et plateformes de publication. Elle est compatible avec les principaux navigateurs et systèmes d'exploitation.





"Alors que l'adoption de la technologie 3D en temps réel continue de croître, la demande de solutions web ne fera qu'augmenter", a expliqué Marc Petit, VP et General Manager d'Unreal Engine. En s'emparant de Sketchfab, Epic Games va pouvoir proposer un outil supplémentaire aux développeurs qui n'auront pas à chercher ailleurs.



A l'occasion de ce rachat, Epic Games réduit les prix de la boutique de Sketchfab de 12%. Pour l'instant, Sketchfab va continuer à opérer en tant qu'équipe indépendante. Epic Games, qui a récemment levé 1 milliard de dollars, s'est offert la plateforme de portfolio ArtStation et les spécialistes de la photogrammétrie RealityCapture et Quixel.