Épinglé par la Cnil irlandaise, Google repousse le lancement de Bard en Europe

Les internautes européens devront encore patienter avant de tester Bard, le robot conversationnel développé par Google pour répondre à l’immense succès de ChatGPT. Mardi 13 juin, la Commission irlandaise de protection des données, la DPC, a en effet indiqué que le lancement sur le continent avait été repoussé à sa demande.

Manque d'informations

À cette occasion, le régulateur a révélé que le moteur américain avait prévu de déployer son chatbot dans l’Union européenne dès cette semaine - ce que n’avait jamais officiellement indiqué Google. Mais il explique ne pas avoir reçu toutes les informations suffisantes pour s'assurer du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).



Dans le cadre de la législation européenne, Google doit en effet réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données avant de lancer Bard en Europe, car le service est “susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés”. C’est ce document que le groupe américain n’a pas fourni à la DPC irlandaise, son autorité de référence dans le cadre du “guichet unique” prévu par le RGPD.

ChatGPT temporairement bloqué

L’émergence rapide et inattendue des intelligences artificielles génératives suscite de nombreuses interrogations au sein des autorités de protection des données personnelles. Fin mars, ChatGPT avait été bloqué en Italie. L’accès a été rétabli depuis, mais l’enquête se poursuit. En France, au moins trois plaintes ont été déposées auprès de la Cnil. Et une task force a été lancée par l’organisation regroupant l’ensemble des régulateurs européens.



Google assure toujours vouloir lancer Bard en Europe, sans communiquer la moindre date. Prise de court par le succès de ChatGPT, la société cherche désormais à accélérer son virage vers l’intelligence artificielle générative. En mai, elle a déployé Bard dans 180 pays, sans passer par une liste d’attente. En plus de l’anglais, le chatbot maîtrise désormais le japonais et le coréen. Google promet l’ajout de 40 langues supplémentaires, dont le français, “prochainement”.