Epoca lève 10 millions d'euros pour sa plateforme de télésurveillance dédiée aux personnes âgées

La jeune pousse Epoca annonce ce jeudi 21 septembre avoir bouclé une levée de fonds de 10 millions d'euros (dont 3,5 millions en dette bancaire). Elle a été menée par Mutuelles Impact (fonds initié par la Mutualité Française, géré par XAnge), Ring Capital, Orange Ventures, la fondation Astorg et Investir&+ qui rejoignent Makesense et Elzeard, investisseurs historiques.

Maintenir les patients à domicile

Epoca a été fondée en 2019 par Elise Cabanes, médecin gériatre et urgentiste, et Mariana Fernandes, infirmière en gériatrie, convaincues que de nombreux patients qu'elles voyaient défiler aux urgences en gériatrie pouvaient être pris en charge à leur domicile grâce à une surveillance médicale permanente.



Elles ont donc développé une plateforme de télésurveillance dont le fonctionnement repose sur des dispositifs médicaux connectés (montre, bracelet, thermomètre, glucomètre, semelles connectées...) qui envoient des données qui, une fois analysées par des "care-managers médicaux et paramédicaux", permettent de connaître l'état de santé de la personne. Les "care-managers" d'Epoca, disponibles 24h/7, sont chargés ensuite d'élaborer et de suivre un plan personnalisé de soins. L'entreprise est aujourd'hui constituée de 30 personnes, dont 15 professionnels de santé.



Pour tester sa solution sur le terrain en Ile-de-France et dans les Pays de la Loire, Epoca a bénéficié de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Après deux ans d'expérimentation, les résultats sont probants, révèle la jeune pousse : moins 80% d'admissions à l'hôpital, moins 90% de jours d'hospitalisation, moins 80% de passages aux urgences et plus de 91% de satisfaction patient. La solution d'Epoca est également déployée pour un projet expérimental dans le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes dans le cadre de la surveillance à domicile des patients à la suite d'une chirurgie digestive.

Suivre 2000 patients d'ici fin 2023

Grâce à cette levée de fonds, Epoca souhaite continuer à déployer sa solution pour les patients à domicile mais également en résidences autonomes, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et à l'hôpital. D'ici la fin 2023, elle prévoit de suivre près de 2000 patients.