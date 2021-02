Essie lance une fonctionnalité d'essayage virtuel de vernis à ongles directement sur le web

Après le rouge à lèvres Chanel, au tour du vernis à ongles Essie de passer en réalité augmentée. La marque américaine a annoncé le 19 février s’associer à ModiFace pour lancer une nouvelle fonctionnalité, baptisée Essie on-hand. Elle permet d’essayer virtuellement des nuances de vernis Essie sur les ongles.



Essie on-hand propose, via la caméra du smartphone, d’appliquer virtuellement le vernis sur les doigts. L’appareil photo identifie en direct la forme des ongles et le mouvement des doigts et l’utilisateur utilisatrice peut visualiser le rendu. Le service est également disponible à partir d’une photo téléchargée. L’utilisatrice peut sélectionnez un filtre et la forme d’un ongle parmi des modèles, et voir ensuite le vernis à ongles apparaître de manière transparente sur sa main ou le modèle. 75 couleurs et nuances sont disponibles et l’application permet ensuite d’acheter une référence.



Pas d'application à télécharger

Ce type de fonctionnalité d’essayage en réalité augmentée n’est, on le sait, pas nouveau. La particularité du dispositif est que la cliente n’est pas obligée de télécharger une application, et elle est donc aussi accessible depuis un ordinateur de bureau. Cette fonctionnalité a nécessité plus d’un an de développement, selon les deux partenaires. A noter que tous deux font partie du groupe L’Oréal, Essie depuis 2010, et ModiFace depuis 2018.



Essie annonce que d’autres couleurs et de fonctionnalités seront lancés au cours des prochains mois. La marque va par exemple intégrer des codes QR pour permettre aux enseignes de proposer l’essayage virtuel dans leurs magasins. Pour le moment, le service est disponible aux Etats-Unis. "Les utilisateurs pourront à l’avenir débloquer des fonctionnalités exclusives et être les premiers à essayer de nouvelles collections essie, parfois avant même qu'elles ne soient disponibles à l'achat", ajoute le communiqué.



Chanel avec Lipscanner, YSL et "Perso", mais aussi Sephora, Benefits, YouCam Makeup ou Amazon proposent déjà d’utiliser la réalité augmentée pour des références de maquillages. Google a annoncé en décembre une nouvelle fonctionnalité permettant d’essayer en réalité augmentée des références de maquillage, et disponible dans l'appli Google sur iOS et Android.



De son côté, L’Oréal a présenté en novembre Signature Face, une nouvelle gamme produits de maquillage uniquement virtuels. Elle permet, en activant la caméra et le mode selfie d’un smartphone ou d’un ordinateur, de tester des références de maquillage pour les yeux, rouges à lèvres ou encore soins pour les cheveux lors d’appels vidéo. Elle fonctionne sur ordinateur, avec Snapcam, disponible sur Windows et MacOS, et sur d’autres plateformes d'appel vidéo dont Instagram, Snapchat (via les comptes officiels de la marque @lorealparis), ainsi que Zoom, Teams, Skype, Hangout, Google Duo et Twitch.