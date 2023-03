Etix Everywhere, N2F, Cubyn… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Etix Everywhere a levé 30 M€

Télécommunication

Exploitant de data center.

Investisseur : Eurazeo Infrastructure Partners



N2F a levé 24 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel de gestion de frais.

Investisseur : PSG Equity



Cubyn a levé 15 M€

Distribution, Logistique, Retail

Plateforme d'envoi colis destinée aux entreprises.

Investisseurs : DN Capital, Partech, Bpifrance, Eurazeo, 360 Capital Partners



Masteos a levé 12 M€

Immobilier, Construction

Plateforme permettant aux particuliers d’acheter et de gérer un bien locatif.

Investisseurs : EDF Pulse Ventures, Swen Capital Partners, NCI, business angels



Spareka a levé 11 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme proposant des tutoriels pour l'auto-réparation de produits ménagers.

Investisseurs : Demeter, Banque des Territoires



Smart Tribune a levé 6,4 M€

Marketing & Communication

Solution permettant aux e-commerçants d’ajouter une FAQ automatisée.

Investisseurs : Elevation Capital Partners, XAnge, La Poste Ventures



Elyn a levé 2,5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution d’essai avant achat destinée aux e-commerçants.

Investisseurs : Headline, Sequoia Capital, Motier Ventures, business angels



Fleeti a levé 2,2 M€

Transport

Logiciel de gestion de flottes de véhicules et d'équipements destinée au continent africain.

Investisseurs : Newfund, Janngo Capital, Pyrénées Gascogne Développement, Proparco



Green Got a levé 1,9 M€

Finance, Assurance

Néobanque en ligne au positionnement écoresponsable.

Investisseurs : business angels



Sensaterra a levé 1 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme de ventes en ligne dédiée à la commercialisation de boissons chaudes artisanales.

Investisseurs : business angels



Unipile a levé 600 000 €

Applications et technologies d’entreprise

Logiciels centralisant les canaux de communication des TPE.

Investisseurs : business angels



Sweeetch a levé 500 000 €

RH, Education

Plateforme de recherche de contrats en alternance pour les étudiants.

Investisseurs : business angels



Komugi a levé 405 000 €

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de gestion de production en usine.

Investisseurs : Nicomatic, business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.